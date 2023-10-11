В Омске пенсионер зарубил бывшего зятя топором

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Житель Омска зарубил топором бывшего зятя, который три года после развода не прекращал наведываться в дом к экс-супруге и устраивать там дебоши, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации следствия, кровавая расправа произошла 9 октября.
54-летний бывший муж дочери 69-летнего мужчины в очередной раз пришёл в их частный дом, где начал бить палкой стекла и дебоширить. Пенсионер не выдержал, схватил топор и нанёс им удар по голове хулигана. От полученных травм бывший зять скончался на месте происшествия.
Отмечается, что подобные налёты на жилище погибший устраивал регулярно, на протяжении всех трех лет с момент развода с дочерью подозреваемого.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
С места преступления был изъят топор, следственные действия продолжаются.
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54-летний бывший муж дочери 69-летнего мужчины в очередной раз пришёл в их частный дом, где начал бить палкой стекла и дебоширить. Пенсионер не выдержал, схватил топор и нанёс им удар по голове хулигана. От полученных травм бывший зять скончался на месте происшествия.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
С места преступления был изъят топор, следственные действия продолжаются.
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Евгения Парфентьева