В Омске произошло смертельное ДТП с мотоциклистом и бетономешалкой

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Уточняется, что трагедия произошла во вторник, 13 июня, в районе ЖБИ-5 в Омске. В сети появились кадры на которых видно лежащего человека, накрытого светлой тканью. Рядом с ним лежит разбитый мотоцикл и стоит бетономешалка с включенными аварийными сигналами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.