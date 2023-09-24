В Омске развод послужил причиной смерти троих человек

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Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУСК.
Сообщается, что происшествие случилось во дворе одного из домов в поселке Любино Омской области. Причиной ссоры 36-летнего мужчины с женой стал их развод.
На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Серпухове мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку. Она бросила 49-летнего гражданина Азербайджана. Преступник подкараулил её в 7 утра возле её дома, где они раньше вместе жили. Мужчина подошёл к ней, начал грубо с ней разговаривать, а потом достал бутылку с бензином. Поджёг бывшую возлюбленную зажигалкой и скрылся с места преступления.
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Екатерина Коршунова