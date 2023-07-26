В Омске семья с двумя детьми погибла в аварии

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В Омке родители и их дети (10 и 13 лет) скончались на месте ДТП.
39-летний водитель автомобиля Renault двигался по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе 834 км он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Scania, которым управлял 50-летний мужчина.
Семья, которая находилась в легковушке, погибла на месте. Среди них двое детей в возрасте 10 и 13 лет.
Полиция проводит проверку.
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Семья, которая находилась в легковушке, погибла на месте. Среди них двое детей в возрасте 10 и 13 лет.
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Мария Фирсова