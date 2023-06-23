В Омске школьника убило током во время ремонта компьютера

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Недавно 16-летний парень обращался к компьютерному мастеру для ремонта компьютера и замены видеокарты
По данным Shot, родители купили компьютер примерно 9 лет назад на рынке. Прошлой осенью восьмиклассник решил переустановить видеокарту и отдал компьютер на диагностику. Мастера нашёл по объявлению. Мужчина заменил некоторые запчасти. После этого 16-летний школьник заказал и заменил видеокарту. Но ПК всё равно плохо работал.
Школьник попытался самостоятельно его починить. Его ударило током. Через несколько минут в комнату забежала его мать. Она старалась разжать руки мальчика, но у неё ничего не получилось. Медики констатировали смерть.
Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Технику изъяли на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области подростка ударило током, когда она забрался на вагон поезда. В Таловском район Воронежской области подросток забрался на вагон поезда, чтобы сделать фото, и получил 40 процентов ожогов тела, сообщает департамент здравоохранения Воронежской области.
Школьник попытался самостоятельно его починить. Его ударило током. Через несколько минут в комнату забежала его мать. Она старалась разжать руки мальчика, но у неё ничего не получилось. Медики констатировали смерть.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области подростка ударило током, когда она забрался на вагон поезда. В Таловском район Воронежской области подросток забрался на вагон поезда, чтобы сделать фото, и получил 40 процентов ожогов тела, сообщает департамент здравоохранения Воронежской области.
Мария Фирсова