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В Омске СК возбудил дело после издевательств над сиротой в детском доме

22 октября 2023, 10:30
Фото: iStock/Paul Gorvett

Фото: iStock/Paul Gorvett

Уголовное дело возбуждено о халатности работников Большеуковского детского дома в Омской области, которые допустили издевательства над одной из воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Напомним, одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками.

Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.


Ранее сообщалось, что в поселке Мартюш под Каменском-Уральским социальный педагог избила пятилетнего сироту. По словам свидетелей, после избиения педагог схватила ребенка за шкирку и силой потащила по лестнице в группу на второй этаж.

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#детский сад
#педагог
#видео
#социальные сети
#происшествия
#сотрудники
#дома
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В Киеве машина раздавила военного на блокпосту
22 октября 2023, 10:15

Фото: iStock/Michele Ursi

На въезде в Киев Honda въехала на блокпост и сбила насмерть дежурного, 47-летнего военнослужащего ВСУ.
Киевская полиция сообщает, что ЧП случилось в 00:30. Водитель автомобиля Honda ехал в направлении Броварского проспекта. В это время на трассе был туман, из-за которого он не сразу заметил грузовик. Водитель сделал резкий маневр, но не справился с управлением.

Машина вылетела на правую полосу движения. В это время там нёс службу у блокпоста 47-летний военнослужащий. Машина его сбила. 

47-летний мужчина скончался на месте. 45-летниегог водителя задержали. Проверка не показала в его крови следов алкоголя.

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В Красноярске заметили медведя, который бродил по улицам
22 октября 2023, 08:43

Фото: iStock/JMrocek

Полицейские Красноярска ищут медведя, который бродил по городу.
Полицейские ищут медведя, которого видели жители Красноярска ночью во дворе жилого дома, пишет краевой главк МВД в Telegram-канале.
 
В дежурную часть полиции обратились жители Железнодорожного района краевого центра. Они рассказали, что во дворе жилого дома на улице Копылова видели медведя. На место направили наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали территорию, но хищника не обнаружили.
 
По камерам наблюдения было видно, что медведь пошёл в сторону парка «Гремячая грива», где любят гулять горожане.
 
Информацию о звере довели до всех автопатрулей.

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#полиция
#медведи
#чп
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В Красноярском крае в ДТП погибли 5 человек
22 октября 2023, 08:36

Фото: iStock/Anton Novikov

Число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек.
Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Ранее было известно о трёх погибших и четырех, в их числе двое несовершеннолетних, пострадавших. ДТП случилось в субботу вечером на 237 км автодороги «Енисей». 

Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина  выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.

«По уточненным данным, непосредственно на месте происшествия в отечественном автомобиле погибли водитель и пассажир 1991 года рождения. Позже в медицинском учреждении от полученных травм скончались пассажиры «Жигулей»: мужчина 1987 года рождения и подросток 2009 года рождения, а также пассажирка Toyota 1951 года рождения», - сказано в сообщении.
Водитель иномарки и 15-летний пассажир «Жигулей» госпитализированы. 

Возбуждено уголовное дело.

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#дтп
#авария
#красноярский край
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Причиной взрыва легковушки на Профсоюзной мог стать поджог
22 октября 2023, 05:26

Фото: iStock/madsci

Причиной взрыва и пожара в автомобиле на Профсоюзной улице в Москве мог стать поджог. Такую версию рассматривают правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника SHOT, сначала загорелся Mercedes, стоящий около подъезда, — он полностью выгорел. Затем огонь перекинулся на стоявшие рядом Hyundai, Great Wall и Toyota Camry — автомобили сильно пострадали от огня. 

Инцидент произошёл около трёх часов ночи по московскому времени 22 октября. При этом детонация оказалась настолько сильной, что на первом этаже дома выбило стёкла, а источник SHOT сообщил о раздававшихся с улицы криках.

Возгорание удалось потушить примерно за 25 минут, при этом никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работу сотрудники столичных МВД и МЧС.

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#поджог
#автомобили
#москва
#взрыв
#пожар
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JP: В Детройте жестоко убита лидер еврейской общины города раввин Саманта Уолл
22 октября 2023, 04:58

Фото: iStock/Michael_Nesterov

Около своего дома в Детройте жестоко убита лидер религиозной еврейской общины города — женщина-раввин Саманта Уолл. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.
Cогласно сообщению полиции, на теле Уолл обнаружено множество ножевых ранений, а от её тела к дому тянулся кровавый след.

Саманте Уолл было 40 лет. Она возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта, активно работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами.

«В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы», — написала в социальных сетях конгрессвумен, член Демократической партии США Элисса Слоткин, с которой долгое время работала раввин.

Мотивы убийства, как сообщает Jerusalem Post, пока не установлены. Полиция сообщает, что неизвестно, имеет ли убийство Уолл связь с событиями в Израиле и Палестине.

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#убийство
#сша
#религия
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ЦАХАЛ: По подземному туннелю под мечетью в Дженине нанесён «превентивный удар»
22 октября 2023, 04:13

Фото: iStock/Yuliia_Bukovska

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по подземному туннельному комплексу под мечетью в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом 21 октября пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы ЦАХАЛ, этот объект использовался сторонниками ХАМАС и «Исламского джихада»*, которые «планировали совершить атаку в самое ближайшее время».

При этом военно-информационная служба ливанского шиитского движения «Хезболла» сообщает, что в результате израильского удара два человека погибли и ещё несколько получили ранения.

Также в ночь на 22 октября по меньшей мере 10 человек погибли в результате удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщило палестинское агентство WAFA.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.

Хагари подчеркнул, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Он также добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#война
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SHOT: На Профсоюзной улице в Москве рядом с одним из домов взорвался автомобиль
22 октября 2023, 03:56

Фото: iStock/mofles

Во дворе многоквартирного дома на Профсоюзной улице в Москве взорвался легковой автомобиль, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, инцидент произошёл около трёх часов ночи по московскому времени 22 октября. После взрыва пламя перекинулось на соседнюю машину. При этом детонация оказалась настолько сильной, что на первом этаже дома выбило стёкла, а источник SHOT сообщил о раздававшихся с улицы криках.

Прямо сейчас пожарные пытаются справиться с огнём на месте происшествия. Информация о погибших и пострадавших пока что отсутствует — точно так же, как и о том, что могло стать причиной взрыва.

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#взрыв
#автомобиль
#пожар
#москва
#происшествия
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В четырёх областях Украины объявлялась воздушная тревога
22 октября 2023, 02:47

Фото: iStock/anutr_tosikirul

Воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения Украины.
Ранее украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге и Херсоне (в последнем — уже в третий раз за последние сутки). Также была объявлена воздушная тревога в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#воздушная тревога
#взрывы
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«Общественное»: В Херсоне в третий раз за сутки произошли взрывы
21 октября 2023, 23:57

Фото: iStock/Ivan_Kocha

Новые взрывы произошли в контролируемом властями Украины Херсоне, сообщает издание «Общественное». Это уже третье сообщение о взрывах на территории города за последние сутки
Какие-либо подробности случившегося не приводятся. Тревога в подконтрольной властям Украины части Херсонской области не объявлялась.

Ранее украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге. Также была объявлена воздушная тревога в нескольких регионах Украины, а именно в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
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