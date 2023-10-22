В Омске СК возбудил дело после издевательств над сиротой в детском доме

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Уголовное дело возбуждено о халатности работников Большеуковского детского дома в Омской области, которые допустили издевательства над одной из воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Напомним, одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками.
Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Ранее сообщалось, что в поселке Мартюш под Каменском-Уральским социальный педагог избила пятилетнего сироту. По словам свидетелей, после избиения педагог схватила ребенка за шкирку и силой потащила по лестнице в группу на второй этаж.
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Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
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Екатерина Коршунова