В Омске заключенный взял в заложники и изнасиловал медсестру в колонии

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Осужденный за изнасилование и убийство заключенный взял в заложники медсестру и изнасиловал ее на рабочем месте. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Заключенный отбывал наказание в колонии Омска. В какой-то момент, он пожаловался надзирателю на плохое самочувствие и попросил провести его в медсанчасть.
В медицинском кабинете, осужденный остался с молодой медсестрой наедине и запер дверь. Угрожая ей лезвием канцелярского ножа, мужчина изнасиловал девушку, продержал ее около трех часов в закрытом кабинете, после чего открыл дверь и впустил сотрудников исправительного учреждения.
Теперь, осужденному грозит новый срок за захват заложника и изнасилование, сообщает портал.
Читайте также:
Мать челябинского маньяка хотела взять ребенка из детского дома
В Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда
Три женщины в Москве пойдут под суд за продажу младенца
В медицинском кабинете, осужденный остался с молодой медсестрой наедине и запер дверь. Угрожая ей лезвием канцелярского ножа, мужчина изнасиловал девушку, продержал ее около трех часов в закрытом кабинете, после чего открыл дверь и впустил сотрудников исправительного учреждения.
Читайте также:
Мать челябинского маньяка хотела взять ребенка из детского дома
В Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда
Три женщины в Москве пойдут под суд за продажу младенца
Анастасия Крестьянова