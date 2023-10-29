В Омской области 87-летнюю пенсионерку и её дочь нашли мёртвыми в доме

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87-летнюю женщину и её дочь убили в частном доме в деревне Сягаевка в Омской области.
РЕН ТВ пишет, что страшную находку обнаружила женщина, которая 28 октября пришла к женщинам, но обнаружила, что входная дверь в дом отурыта.
Полицейские нашли в доме перчатку в крови. На голове 66-летней убитой была колото-резаная рана, у второй на лице и шее обнаружили ссадины и повреждения. Убийцу ищут.
Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма.
СУСК региона в Telegram-канале сообщает, что скончались два человека и один травмировался.
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«Тело окровавленной 66-летней женщины было завернуто в плед и лежало на кровати на веранде дома. Труп 87-летней матери женщины лежал в кровати в одной из комнат дома», - сообщил источник.
Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма.
СУСК региона в Telegram-канале сообщает, что скончались два человека и один травмировался.
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Мария Фирсова