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В Омской области 87-летнюю пенсионерку и её дочь нашли мёртвыми в доме

29 октября 2023, 14:00
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

87-летнюю женщину и её дочь убили в частном доме в деревне Сягаевка в Омской области.
РЕН ТВ пишет, что страшную находку обнаружила женщина, которая 28 октября пришла к женщинам, но обнаружила, что входная дверь в дом отурыта.
«Тело окровавленной 66-летней женщины было завернуто в плед и лежало на кровати на веранде дома. Труп 87-летней матери женщины лежал в кровати в одной из комнат дома», - сообщил источник.

Полицейские нашли в доме перчатку в крови. На голове 66-летней убитой была колото-резаная рана, у второй на лице и шее обнаружили ссадины и повреждения. Убийцу ищут.

Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма.
СУСК региона в Telegram-канале сообщает, что скончались два человека и один травмировался.


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#убийство
#пенсионерка
#новости
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В Санкт-Петербурге школьники напали на мигранта в метро
29 октября 2023, 14:37

Фото: iStock/hank5

21-летний мигрант из Таджикистана обратился в полицию Санкт-Петербурга с жалобой на подростков, которые якобы стреляли в него в метро.
«Фонтанка» пишет, что ЧП случилось 29 октября на станции метро «Удельная». По словам мужчины из Таджикистана, в подземке трое подростков стреляли в него из газового пистолета.

Полицейские задержали трёх несовершеннолетних братьев 13 и 15 лет и их 15-летнего товарища. Все юноши – ученики частной школы. У несовершеннолетних изъяли охотничий спусковой механизм, а их родителям выписан протокол о неисполнении их обязанностей по воспитанию детей.

Грузчик тоже понесёт административную ответственность. Выяснилось, что он нарушил режим пребывания в РФ. 

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#метро
#школьники
#мигранты
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В Палестине назвали число погибших детей при обстрелах Газы
Минздрав Палестины: более 3,3 тысячи детей погибли при обстрелах Газы
29 октября 2023, 14:26

Фото: iStock/Motortion

Представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра заявил, что число детей, погибших в результате израильских обстрелов сектора Газа, превысило 3,3 тысячи. Об этом аль-Кудра сообщил на пресс конференции.
По словам представителя минздрава, под завалами остаются 1020 детей.

Ранее бывший глава разведуправления службы внешней разведки («Моссад») Израиля и бывший глава военно-политического отдела Минобороны Зоар Палти заявил, что война в секторе Газа будет «очень длинной» и не завершится наземной операцией.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#война
#министр
#минобороны
#удар
#дети
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Полицейские задержали компанию «ряженных» омоновцев в центре Петербурга
В Петербурге задержали переодетых в омоновцев участников розыгрыша
29 октября 2023, 13:05

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В центре Санкт-Петербурга накануне вечером задержали группу мужчин в форме ОМОНа с муляжами автоматами Калашникова, которые ради розыгрыша пытались задержать людей на улице. Об этом сообщает «78.ru».
Отмечается, что задержали порядка 26 человек. В ходе расследования было установлено, что переодетые молодые люди не являются сотрудниками правоохранительных органов.

Сообщается, что организовали экстремальный розыгрыш 34-летний и 37-летний москвичи. В отношении семнадцати человек составили протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. 

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#дома
#люди
#рф
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В Нальчике подожгли еврейский культурный центр
29 октября 2023, 12:58

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В строящееся здание еврейского культурного центра закинули горящие покрышки.
Baza пишет, что на стене здания появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» — по-арабски значит еврей.

Сообщалось, что полиция Москвы и Подмосковья переходит на усиленный режим службы из-за массовых протестов мусульман по всему миру.

Усиление рабочего режима правоохранителей связано с пропалестинскими протестами, которые сейчас бушуют по всему миру. Сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов.

Демонстрации проходят в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и во многих других городах.

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#конфликт
#израиль
#палестина
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Стала известна причина смерти клавишника «Руки вверх»
Музыкант Владимир Капырин умер от сердечного приступа
29 октября 2023, 12:52

Фото: iStock/artolympic

Следователи пришли к выводу, что музыкант упал и сильно разбил голову.
Об этом пишет SHOT. В начале октября 36-летний пианист был найден мёртвым в луже крови. Хоронили Владимира Капырина с забинтованной головой из-за серьёзных травм. Голову и лицо музыканта сотрудники скрыли сразу после прибытия на место гибели музыканта. Близким запретили на него смотреть.
 
Родственники и друзья Капырина не верят результатам проверки и настаивают, что это было убийство. Из квартиры клавишника исчезли его айфон и деньги. А за месяц до смерти музыканту поступали угрозы, он был сильно напуган. Музыкант подсел на спортивные ставки и мог задолжать букмекерам.
 
Из группы «Руки вверх» Капырин ушёл в 2019 году. Он планировал устроиться клавишником в другую группу, но его не взяли. После чего он впал в депрессию и перестал посещать светские мероприятия. Мужчина уходил в запои, начал испытывать проблемы со здоровьем. В итоге у него стало плохо с сердцем, такие выводы сделали в СК по Москве.

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В Казахстане увеличилось число погибших в шахте
#шоу-бизнес
#чп
#музыкант
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В Казахстане увеличилось число погибших в шахте
Число погибших в шахте в Казахстане выросло до 42
29 октября 2023, 12:36

Фото: istockphoto/Adam88xx

На шахте в Караганде в Казахстане произошла авария.
Погибли 42 человека, сообщает пресс-служба МЧС республики. Поиск ещё пятерых шахтёров продолжаются. Ранее сообщалось о 38 погибших.
 
Мощный взрыв случился в шахте ночью 28 октября. По предварительной информации, причиной является воспламенение метана. В момент трагедии в подземных штреках находились 252 человека. Непосредственно после ЧП на поверхность удалось вывести 208 шахтеров.
 
Генеральная прокуратора Казахстана возбудила уголовное дело. Возможно, были нарушены правила безопасности. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 29 октября будет объявлен общенациональный траур в память о жертвах аварии на шахте им. Костенко в Караганде.

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В Крыму в доме рухнул балкон, есть погибшие
#казахстан
#новости
#чп
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В Коми в пожаре на нефтерезервуаре погиб человек
29 октября 2023, 12:26

Фото: iStock/Distortion Media

Один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми.
РЕН ТВ сообщает, что ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ.
 
«По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал», - сообщил собеседник.
Другие подробности пока уточняются.

Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма. Скончались два человека и один травмировался. Обрушение общего балкона случилось вечером в субботу.

«Погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина успела зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице», - сообщили в СУСК, пишет РИА Новости.
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#пожар
#коми
#авария
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В Крыму в доме рухнул балкон, есть погибшие
29 октября 2023, 12:02

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма.
СУСК региона в Telegram-канале сообщает, что скончались два человека и один травмировался. Обрушение общего балкона случилось вечером в субботу.
 
«Погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина успела зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице», - сообщили в СУСК, пишет РИА Новости.
По предварительной информации, на балконе велись ремонтные работы. Началась проверка прокуратуры и следственного комитета, которая даст оценку деятельности товарищества собственников жилья и его председателя. Оценят содержание и обслуживание многоквартирного дома согласно нормам и требованиям.

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#крым
#чп
#балкон
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В Петербурге куратора группы анонимных наркоманов обвинили в изнасиловании
29 октября 2023, 10:07

Фото: iStock/demaerre

В Санкт-Петербурге куратор группы анонимных наркоманов обвиняется в изнасиловании 14-летней школьницы
РЕН ТВ пишет, что 28 октября отец девочки заявил, что 40-летний куратор группы анонимных наркоманов, который работает в реабилитационном центре, изнасиловал его 14-летнюю дочь. Со слов отца, изнасилование произошло в машине, которая была припаркована рядом со станцией метро «Рыбацкое». Надругательство произошло дважды 5 и 8 октября.
 
Полицейские ищут преступника.

Ранее сообщалось, что молодой человек из Белгородской области похитил, побрил налысо и изнасиловал свою бывшую девушку. По информации СМИ, 20-летний мужчина живёт в Старом Осколе.

На прошлой неделе он, вместе со своим знакомым, похитил свою бывшую 16-летнюю девушку. Мужчины подкараулили девушку на улице, силой затолкали в машину, а затем привезли домой, где привязали к батарее.

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В Подольске ищут мужчину, изнасиловавшего пятиклассницу в заброшенной больнице

Подольский педофил заявил, что девочка согласилась на близость за 1000 рублей
 
#санкт-петербург
#изнасилование
#полиция
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