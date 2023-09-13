В Омской области женщина с тремя детьми на автомобиле съехали в кювет и захлебнулись

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В Омской области женщина на автомобиле съехала в кювет, наполненный водой, не справившись с управлением. Она и ее трое детей, находившиеся в машине, захлебнулись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Уточняется, что 26-летняя женщина ехала за рулем «ВАЗ 2109» по подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Она не справилась с управлением и съехала в кювет с водой.
Автомобиль удалось обнаружить не сразу, так как он практически полностью ушел под воду. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии.
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«В результате дорожно-транспортного происшествия машина перевернулась, при ее погружении в воду водитель, находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись», - говорится в сообщении.
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Элина Позднякова