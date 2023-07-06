В Омской области мужчина, отсидевший 30 лет, забил арматурой 88-летнюю заслуженную учительницу

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Отсидевший 30 лет житель Омской области забил арматурой 88-летнюю учительницу, которая тратила свою пенсию на односельчан.
Мужчина, пытаясь ограбить 88-летнюю заслуженную учительницу сельской школы, забил её железным прутом и задушил проводом, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного управления СК РФ.
Труп пенсионерки 4 июля в частном доме в селе Евгашино Большереченского района обнаружила подруга убитой. По данным следствия, к убийству может быть причастен 61-летний сосед, который ночью 3 июля попытался ограбить её,
Мужчина несколько раз ударил женщину по голове, а потом задушил её проводом, но денег не нашёл: женщина большую часть своей пенсии тратила на односельчан. Кому-то помогала купить дрова, установить памятник, покупала сотни флэш-карт для школьников. До 82 лет женщина преподавала химию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». С места преступления мужчина скрылся, но его удалось задержать. Выяснилось, что в общей сложности он провел за решёткой 30 лет.
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Труп пенсионерки 4 июля в частном доме в селе Евгашино Большереченского района обнаружила подруга убитой. По данным следствия, к убийству может быть причастен 61-летний сосед, который ночью 3 июля попытался ограбить её,
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». С места преступления мужчина скрылся, но его удалось задержать. Выяснилось, что в общей сложности он провел за решёткой 30 лет.
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Мария Фирсова