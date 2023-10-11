В ООН рассказали о масштабах разрушений инфраструктуры сектора Газа

Фото: РИА Новости/Тарек Алиян
В секторе Газа в результате обстрелов было уничтожено более тысячи домов, ещё 560 получили серьёзные повреждения. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.
Уточняется, что повреждённые 560 домов не пригодны для жилья.
При этом незначительные повреждения получили ещё 12 630 жилых домов.
Ранее протоиерей Николай Балашов сообщил, что в палестинском городе Газа ракеты обрушилась на территорию православного храма. Само святыня не пострадала, однако было полностью уничтожено находящееся рядом здание дома причты. Балашов также добавил, что под угрозой находятся и православные храмы в Израиле, в частности, в Иерусалиме.
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При этом незначительные повреждения получили ещё 12 630 жилых домов.
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Анастасия Чинкова