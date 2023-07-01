В Оренбурге 8-летнюю девочку убило бетонной плитой

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На ребёнка упало железобетонное перекрытие теплотрассы
РЕН ТВ пишет, что в Оренбурге бетонная плита рухнула на 8-летнюю девочку. Школьница скончалась на месте.
ЧП случилось 29 июня на проспекте Гагарина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Мария Фирсова