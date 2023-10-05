В Оренбурге бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали с наркотиками

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В полицию Оренбурга обратилась женщина. Она заявила, что брат ее мужа, бывший боец ЧВК «Вагнер», бесследно исчез, сообщает «Осторожно, новости».
Звонившая женщина рассказала, что 43-летний брат её мужа уехал в неизвестном направлении на своей машине, а после этого перестал выходить на связь. Женщина волновалась, что с ним что-то случилось, и очень попросила разыскать её родственника.
Полиция выяснила, что бывший военный никуда не пропадал, а был задержан с наркотиками.
До службу в ЧВК он был судим 6 раз, из них 4 раза — как раз по наркотическим статьям. Отбывая последний срок, он получил приглашение на службу в ЧВК «Вагнер», а после окончания контракта зажил обычной жизнью.
Теперь ему грозит новое уголовное дело за наркотики.
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Полиция выяснила, что бывший военный никуда не пропадал, а был задержан с наркотиками.
Теперь ему грозит новое уголовное дело за наркотики.
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Евгения Парфентьева