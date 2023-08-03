В Оренбурге трое рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов

Фото: Фотобанк МО
Администрация Оренбурга сообщила, что мужчины занимались строительством школы на Всесоюзной улице.
Во время строительных работ обрушились строительные леса.
Троих рабочих госпитализировали в больницу с различными травмами со строительной площадки. В данный момент прокуратура и следователи работают на месте происшествия и устанавливают причины случившегося.
Ранее рядом с ЖК «Прокшино» в Новой Москве человек упал в 10-метровый котлован. Также сообщалось о том, что рабочий упал с моста Северо-Восточной хорды в московском районе Соколиная гора. Мужчина погиб. Появилась информация о гибели гражданина Намибии от удара током на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья.
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Троих рабочих госпитализировали в больницу с различными травмами со строительной площадки. В данный момент прокуратура и следователи работают на месте происшествия и устанавливают причины случившегося.
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Мария Фирсова