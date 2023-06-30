В Оренбурге восьмилетнюю девочку насмерть пришибло бетонной плитой

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Школьницу насмерть задавило бетонной плитой на теплотрассе
В Оренбурге восьмилетнюю девочку насмерть придавило бетонной плитой на теплотрассе, сообщает «АиФ».
Официальных комментариев по поводу трагедии пока никто не давал, однако, со СМИ побеседовали жители общежития, которая находится рядом с теплотрассой.
По словам местной жительницы, своими глазами происшествие никто не видел.
«Полы дрожали даже на пятом этаже. За общежитием находятся гаражи, где часто отдыхают люди, даже выпивают», - рассказала свидетельница.
Она также добавила, что скорая помощь ехала к ребенку около десяти минут, но девочка скончалась еще до прибытия медиков.
Дополнительная информация уточняется.
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Официальных комментариев по поводу трагедии пока никто не давал, однако, со СМИ побеседовали жители общежития, которая находится рядом с теплотрассой.
«Полы дрожали даже на пятом этаже. За общежитием находятся гаражи, где часто отдыхают люди, даже выпивают», - рассказала свидетельница.
Она также добавила, что скорая помощь ехала к ребенку около десяти минут, но девочка скончалась еще до прибытия медиков.
Дополнительная информация уточняется.
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Евгения Парфентьева