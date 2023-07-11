В Оренбурге врачи спасли жизнь школьнику, отравившемуся алкоголем

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В Оренбурге подростка с токсическим алкогольным отравлением доставили в Областную детскую клиническую больницу на прошлой неделе. Об этом пишет «КП» со ссылкой на представителей медучреждения.
Реаниматологи и токсикологи сутки боролись за жизнь подростка. В результате медикам удалось снять интоксикацию и спасти жизнь ребенку.
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Диана Аванесян