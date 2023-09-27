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В Оренбургской области медведь бегал наперегонки с машиной

27 сентября 2023, 11:36
Фото: iStock/Eric_Johnston

Фото: iStock/Eric_Johnston

В Оренбургской области на поле заметили медведя, бежавшего рядом с машиной.
Об этом сообщил глава Медногорска Андрей Нижегородов.

На видео заметно, как медведь бежит по полю и старается догнать машину водителя-очевидца. Потом зверь устал и остановился.


По словам Андрея Нижегородова, в последний месяц медведи стали чаще появляться на территории Кувандыкского района.
«Как правило, животные ведут себя мирно и сами боятся людей. Но бывает, что и хозяйничают на чужой территории. Убедительная просьба во время прогулок по лесу соблюдать меры безопасности», - обратился к местным жителям Нижегородов.
Ранее в Новосибирской области медведь остановил поезд. Ночью 24 сентября на перегоне Барабинск – Труновское медведь преградил поезду дорогу и не спешил уходить с путей. На место происшествия приехали полицейские.

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#медведи
#животное
#животные
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В Ленинградской области дворник-пенсионер дважды изнасиловал школьницу
27 сентября 2023, 11:49

Фото: iStock/Motortion

В Ленинградской области дворник-пенсионер дважды изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 66-летний мужчина напал на 12-летнюю школьницу и изнасиловал ее. В полицию об этом сообщила мать ребенка. Она также отметила, что насилие над ребенком произошло уже второй раз. Первый раз девочка подверглась ему еще в феврале, когда была в гостях у дворника. Почему женщина ранее не обратилась в полицию, неизвестно.

«Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, когда она была у него в гостях», - говорится в сообщении.

1 сентября пенсионер опять поймал девочку и вновь изнасиловал ее. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские уже задержали подозреваемого. С ним проводится работа.

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#насилие
#уголовное пенсионер
#полицейские
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В Новосибирске мужчина надел на шею беременной сожительнице ошейник и избил
27 сентября 2023, 11:19

Фото: ГУ МВД РФ по МО

В Новосибирске мужчина издевался над беременной сожительницей в гараже.
Управление СК по региону сообщает, что ночью 20 сентября мужчина под действием алкоголя и наркотиков избивал беременную сожительницу. Женщина получала удары лопатой, топором, тапком и зонтом. Кроме этого сожитель надевал на её шею ошейник.
 
Пострадавшая попросила помощи у прохожего. Он вызвал полицию. Неадекватный мужчина угрожал топором и прибывшим на место полицейским.
 
В данный момент мужчину заключили под стражу.

Ранее жительница Башкирии обратилась в полицию и обвинила своего мужа-полицейского в избиении её до потери сознания из-за того, что она собиралась пойти в гости к подруге.

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#полиция
#чп
#насилие
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Журналисту МИА «Россия сегодня» Сергейцеву подкинули свиную голову
27 сентября 2023, 11:03

Фото: iStock/Chalabala

Неизвестные звонили и писали Тимофей Сергейцеву с угрозами, а сейчас перешли к действиям.
Baza пишет, что 59-летний Сергейцев обнаружил голову вечером 26 сентября. Она лежала рядом с его дверью в чёрном пакете. Журналист не удивился и вызвал полицейских. По словам Сергейцева, последнее время неизвестные угрожают его жизни и здоровью, рассылают угрозы по почте и звонят.

Сергейцев не знает, кто это может быть. Голову забрали полицейские.
 
Тимофей Сергейцев родился в Челябинске. Является автором книг, а также статьи «Что Россия должна сделать с Украиной?». С 3 июня 2022 года он числится в санкционных списках Евросоюза.

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#санкции
#журналист
#полиция
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В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил своего коллегу
27 сентября 2023, 10:44

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Гвардейском районе Калининградской сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным инспектором ГИБДД, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как стало известно СМИ, 42-летний полицейский, находясь в нетрезвом состоянии, нёсся на собственной Audi A8 мимо посёлка Сокольники, и сразу остановился по требованию коллег ДПСников. Пьяный водитель не знал, в этот момент проводят рейд по полицейским-нарушителям ПДД.

В определенный момент гонщик почувствовал неладное. Он прыгнул назад в свою машину и дал по газам, зацепив на капот своего коллегу. Сотрудник ДПС проехал так какое-то расстояние, а затем свалился на дорогу, не получил серьезных травм.

ДПСники гнали своего коллегу-нарушителя, пока у них не пробило колесо. Пьяный водитель удирал со скоростью в 210 километров в час.

Инспектору ГИБДД удалось скрыться, сейчас его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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#гибдд
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#калининград
#алкоголь
#уголовное дело
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Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси на востоке Москвы
27 сентября 2023, 10:22

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тела мужчины и женщины обнаружены в припаркованном такси на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что на телах нет внешних признаков насильственной смерти. 

«Тела через стекло автомобиля увидел брат водителя, который и сообщил в правоохранительные органы», — цитирует сообщение пресс-службы столичной прокуратуры Агентство городских новостей «Москва».

Точная причина смерти людей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Ранее сообщалось о том, что россиянка погибла в Турции от ножевых ранений, которые возможно нанёс её молодой человек из Сирии.  Это произошло из-за вспыхнувшей между ними ссоры.

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#женщина
#тела
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#прокуратура
#проверка
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В Подмосковье ограбили квартиру худрука «Русского балета» Вячеслава Гордеева
27 сентября 2023, 10:17

Фото: iStock/vmargineanu

В Подмосковье форточник проник в квартиру худрука «Русского балета» Вячеслава Гордеева и вынес оттуда около пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, фор проник в квартиру 75-летнего Гордеева в Королёве днем 26 сентября, отжав пластиковое окно. В комнате он нашел один миллион рублей и 40 тысяч долларов. Уточняется, что дом балетмейстера находится под видеонаблюдением, однако в тот день камеры по каким-то причинам не работали.

Полиция устанавливает личность преступника и ведет его поиски.

Напомним, Вячеслав Гордеев больше 40 лет является худруком театра «Русский балет». В начале сентября его наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее стало известно, что актриса, народная артистка России Юлия Рутберг была ограблена в Москве. В момент ограбления её не было дома — она уехала на гастроли. Возможно, грабители могли знать об этом.


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#полиция
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#окно
#грабители
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Число жертв и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 450
27 сентября 2023, 09:32

Фото: iStock/Distortion Media

Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке увеличилось до 450 человек. Об этом сообщили в местной организации Красного полумесяца.
«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, пострадали ли сами молодожены.
 
Пожар разгорелся в свадебном зале на севере Ирака, во время него погибли 100 человек, а более 150 пострадали. В управлении гражданской обороны Ирака, в свою очередь, отметили, что к пожару могло привести использование фейерверков. Также отмечается, что в зале, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности.

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#пожар
#квартира
#взрыв
#человек
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В Подмосковье зубр одним взглядом чуть не убил сотрудника сафари-парка
27 сентября 2023, 09:06

Фото: istockphoto/Boguslaw Chyla

Мужчина проткнул себе живот пнём.
SHOT пишет, что инцидент произошёл в парке «Изумрудный лес» в посёлке Нарынка. 50-летний мужчина около 10 утра отправился кормить самца зубра. Зашёл в вольер к дикому быку. В этот момент зубр резко повернул голову и посмотрел на гостя.
 
Мужчина испугался, отшатнулся назад, не смог удержаться на ногах и упал прямо на пень с острыми краями. Сотрудник получил проникающее ранение брюшной полости.
 
В больнице мужчину прооперировали. Местный отдел СК начал проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что пёс Байдена покусал уже 11 агентов Секретной службы США. 

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#животные
#подмосковье
#зоопарк
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В Башкирии муж избил жену из-за её желания пойти в гости к подруге
В Башкирии женщина обвинила мужа в избиении из-за желания пойти в гости
27 сентября 2023, 08:56

Фото: iStock/Paul Gorvett

Жительница Башкирии обратилась в полицию и обвинила своего мужа-полицейского в избиении её до потери сознания из-за того, что она собиралась пойти в гости к подруге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в деревне Маломусино. Супруги вернулись домой из гостей, однако женщина хотела продолжить вечер в гостях у подруги. При этом муж был против. Между ними завязалась ссора, в ходе которой, по словам женщины, он ударил ее кулаком в челюсть, после чего она потеряла сознание.

Очнувшись, она вызвала полицию и все им подробно рассказала, однако заявление писать не стала. На следующий день пострадавшая явилась в полицию и попросила прекратить все разбирательства по данному инциденту. Она объяснила полицейским, что все напутала, а полицию вызвала только для того, чтобы уйти в гости к подруге.

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