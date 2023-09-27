В Оренбургской области медведь бегал наперегонки с машиной

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В Оренбургской области на поле заметили медведя, бежавшего рядом с машиной.
Об этом сообщил глава Медногорска Андрей Нижегородов.
На видео заметно, как медведь бежит по полю и старается догнать машину водителя-очевидца. Потом зверь устал и остановился.
По словам Андрея Нижегородова, в последний месяц медведи стали чаще появляться на территории Кувандыкского района.
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На видео заметно, как медведь бежит по полю и старается догнать машину водителя-очевидца. Потом зверь устал и остановился.
«Как правило, животные ведут себя мирно и сами боятся людей. Но бывает, что и хозяйничают на чужой территории. Убедительная просьба во время прогулок по лесу соблюдать меры безопасности», - обратился к местным жителям Нижегородов.Ранее в Новосибирской области медведь остановил поезд. Ночью 24 сентября на перегоне Барабинск – Труновское медведь преградил поезду дорогу и не спешил уходить с путей. На место происшествия приехали полицейские.
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Мария Фирсова