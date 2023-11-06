В Оренбургской области пьяный водитель убил табун из 14 лошадей

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Табун из 14 лошадей погиб после наезда внедорожника Toyota Land Cruiser в Оренбургской области.
По данным полиции, ЧП случилось рядом с селом Тасбулак Новоорского района. 39-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser наехал на табун лошадей, принадлежавший одному из местных жителей.
В результате аварии все животные погибли. Водителя с переломом нижней челюсти и травмами лица госпитализировали. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
Обстоятельства происшествия выясняют.
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В результате аварии все животные погибли. Водителя с переломом нижней челюсти и травмами лица госпитализировали. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
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Мария Фирсова