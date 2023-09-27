В Оренбургской области самолёт совершил вынужденную посадку в поле

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Учебный легкомоторный самолёт из-за неустойчивой работы двигателя пришлось сажать в поле.
Примерно в 13 часов 30 минут легкомоторный самолёт Diamond DA40 вынуждено совершил посадку за пределами аэродрома в поле южнее села Завьяловка (Бугурусланский район). На борту находились пилот и курсант летного училища. Никто не пострадал. Самолет незначительно повредил корпус.
Следователи проводят проверку в связи с вынужденной посадкой.
Ранее сообщалось, что после аварийной посадки самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по безопасности полетов. Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива.
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Мария Фирсова