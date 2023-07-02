В Оренбургской области пропавшая 5-летняя девочка найдена мертвой

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Тело 5-летней девочки обнаружено в реке
РЕН ТВ сообщает, что 5-летняя Василиса пропала в Сорочинске 30 июня. Её тело сегодня обнаружили в реке Самара.
По словам матери девочки, бабушка выпустила ребёнка погулять по территории частного дома. Женщина вернулась через 5 минут, но внучки уже не было.
На теле ребёнка не были обнаружены видимые следы криминальной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
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По словам матери девочки, бабушка выпустила ребёнка погулять по территории частного дома. Женщина вернулась через 5 минут, но внучки уже не было.
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Мария Фирсова