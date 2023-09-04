В Оренбуржье мужчина убил двух знакомых, забетонировал их тела и покончил с собой

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В Оренбургской области 42-летний мужчина убил двух знакомых, после чего тела забетонировал в выгребной яме и покончил с собой. Об этом Следственное управление СК РФ проинформировало в Телеграм-канале.
Уточняется, что убийство произошло в Соль-Илецке. Правоохранителями изначально занимались расследованием исчезновения 37-летнего мужчины.
В пятницу, 1 сентября, вечером сотрудники полиции пришли к 42-летнему знакомому пропавшего. Однако увидев полицейских, мужчина покончил с собой.
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В пятницу, 1 сентября, вечером сотрудники полиции пришли к 42-летнему знакомому пропавшего. Однако увидев полицейских, мужчина покончил с собой.
«В ходе осмотра места происшествия были демонтированы бетонные перекрытия уличного туалета, где в выгребной яме обнаружены тела двух местных жителей 48 и 37 лет, в том числе без вести пропавшего», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян