В Орловской области обнаружен беспилотник со взрывчаткой

Фото: iStock/valio84sl
БПЛА нашли в поле в Орловской области. Территория оцеплена.
Shot пишет, что БПЛА кустарного производства обнаружили накануне вечером в нескольких километрах от деревни Маслово Сосковского района.
Полиция оцепила место происшествия. В ближайшее время беспилотник обезвредят. Правоохранители выясняют, каким образом в поле оказался БПЛА со взрывчаткой.
Ранее сообщалось, что в Курске беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку. В нескольких квартирах многоэтажного дома на улице Карла Маркса выбиты стёкла. Также взрывная волна повредила стёкла в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ.
Читайте также:
На Купянском направлении в составе ВСУ сражаются женщины-операторы БПЛА
Пленный боевик рассказал, что азовцы* убивали детей, называя их «карликами-разведчиками»
Немецкий наёмник рассказал, какую зарплату получает на Украине
Полиция оцепила место происшествия. В ближайшее время беспилотник обезвредят. Правоохранители выясняют, каким образом в поле оказался БПЛА со взрывчаткой.
Читайте также:
На Купянском направлении в составе ВСУ сражаются женщины-операторы БПЛА
Пленный боевик рассказал, что азовцы* убивали детей, называя их «карликами-разведчиками»
Немецкий наёмник рассказал, какую зарплату получает на Украине
Мария Фирсова