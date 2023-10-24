В Орловской области педагога будут судить за халатность из-за гибели детей

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Замдиректора школы из Орловской области предстанет перед судом за халатность после случая с двумя школьниками, которые утонули в реке без присмотра во время туристического слета.
Педагог сопровождала детей во время туристического слёта. Однако, в какой-то момент женщина оставила детей без присмотра на берегу реки, допустив их купание. Уточняется, что дети не умели плавать.
Обвиняемая полностью признала вину, а её дело направлено в суд.
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«Женщина устранилась от проведения с детьми инструктажа по технике безопасности на водных объектах и не удостоверилась в наличии у них навыков поведения на воде, после чего разрешила их купание в не приспособленном для этого месте на берегу реки Неручь», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областного СУ СК.
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Мелисса Тимофеева