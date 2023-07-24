В «Острове мечты» прокомментировали инцидент с травмированием ребенка

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В связи с сообщением о травме ребенка на аттракционе «Полет в туннеле» сотрудниками парка «Остров мечты» были проведены все необходимые действия, которые предполагаются при травмировании посетителей. Об этом специально для «Радио 1» сообщили в пресс-службе парка.
Напомним, ранее стало известно, что семилетнему ребенку травмировали половой орган в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве из-за того, что сотрудник неправильно пристегнул его перед катанием.
В сообщении говорится, что 23 июля женщина обратилась в администрацию парка с жалобой на травму своего ребенка, которую он получил при катании на аттракционе «Полет в тоннеле». Таким образом, ответственные сотрудники парка развлечений незамедлительно приняли все необходимые меры. Женщине была предложена медицинская помощь, от которой она отказалась. Тогда была вызвали бригада скорой помощи, а также проведена проверка заявленного инцидента.
При этом уточняется, что в результате просмотра камер видеонаблюдения стало очевидно, что нарушения работы аттракциона не было. Также действия ребенка никак не указывали на то, что ребенок травмирован.
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В сообщении говорится, что 23 июля женщина обратилась в администрацию парка с жалобой на травму своего ребенка, которую он получил при катании на аттракционе «Полет в тоннеле». Таким образом, ответственные сотрудники парка развлечений незамедлительно приняли все необходимые меры. Женщине была предложена медицинская помощь, от которой она отказалась. Тогда была вызвали бригада скорой помощи, а также проведена проверка заявленного инцидента.
«В результате было установлено, что каких-либо жалоб на состояние здоровья мальчика от посетительницы и самого ребенка в период как непосредственного использования аттракциона, так и длительное время после, в адрес присутствующих работников не поступало», - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом уточняется, что в результате просмотра камер видеонаблюдения стало очевидно, что нарушения работы аттракциона не было. Также действия ребенка никак не указывали на то, что ребенок травмирован.
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Элина Позднякова