В отделении Сбербанка в Химках парень взорвал коробку с петардами

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В отделении Сбербанка на Московской улице в Химках злоумышленник взорвал коробку с петардами
По предварительной информации, преступник выполнял задание кураторов с Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Нападавший задержан, на месте происшествия работают силовые стурктуры. Подробная нформация выясняется.
Ранее сообщали, что в Хабаровском крае 12-летняя девочка скончалась, упав в колодец при попытке спасти 4-летнего брата.
Нападавший задержан, на месте происшествия работают силовые стурктуры. Подробная нформация выясняется.
Дана Игумнова