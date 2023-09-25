В отношении «МегаФон» возбуждено уголовное дело за необоснованное повышение цен





Уточняется, что за текущий год стоимость тарифов поднялась в среднем на 10,24%. Это повышение коснулось более 8,2 миллионов абонентов «МегаФон».По словам представителей ФАС, причина повышения цен, выдвинутая компанией, не соответствует действительности. В «МегаФоне» утверждают, что повышение стоимости тарифов связано с ростом затрат. Однако, по данным ФАС, расходы компании, наоборот, снизились, также заметен рост чистой прибыли.Если вина компании будет доказана, ей выпишут штраф с соответствии с КоАП РФ.Ранее оператор «МегаФон» заявлял, что приступит к анализу последствий от взимания дополнительной платы за раздачу мобильного интернета только после предоставления ФАС официального документа.В «МегаФон» рассказали оФАС обязала операторовна миллион рублей за ЛГБТ-сцену в кино