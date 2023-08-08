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В отношении мужчин, избивших девушку за цвет волос, возбуждено ещё два уголовных дела

08 августа 2023, 10:39

Фото: iStock/demaerre

В отношении мужчин, избивших девушку в Каменске-Уральском Свердловской области, возбуждено ещё два уголовных дела. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Помимо статьи о хулиганстве, на мужчин заведено два новых уголовных дела по факту побоев и угроз убийством.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчины избивают девушку. Полиция задержала двух мужчин, ранее судимых за преступления с имуществом, истязание и продажу наркотических веществ. Причиной инцидента, по мнению Валерия Горелых, стала внешность девушки, а именно её разноцветные волосы.

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#полиция
#уголовное мужчины
#волосы
#избиение
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Девятиклассница вытащила из реки тонущего пенсионера
В Тамбовской области девятиклассницу, спасшую тонущего пенсионера, представят к награде
08 августа 2023, 10:54

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Девятиклассницу из города Рассказово Тамбовской области Карину Лазареву представят к награде за спасение тонущего пенсионера, сообщили на официальном сайте правительства региона.
Вечером пятого августа на водоеме Круча школьница обратила внимание на пожилого человека, который начал тонуть. Она, не раздумывая, кинулась к нему, и смогла спасти.

«Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил региональному правительству проработать вопрос о награждении девятиклассницы из Рассказова Карины Лазаревой, спасшей утопающего мужчину», - прокомментировали ситуацию представители правительства.

Отмечается, что школьница планирует выбрать для себя профессию, которая будет связана с помощью людям. 

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#школьники
#пенсионер
#спасение
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Тайская школьница родила в туалете и выбросила младенца в мусорку
В Таиланде семиклассница родила в туалете и выбросила младенца в мусорное ведро
08 августа 2023, 10:38

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В тайской провинции Наратхиват ученица седьмого класса родила ребенка в туалете и выбросила его в мусорное ведро, сообщает The Thaiger.
По информации СМИ, у девочки начались схватки в школьном автобусе. Заметившая испачканное кровью сиденье, учительница решила, что у школьницы начались месячные, и предложила ей посетить туалет на автозаправочной станции.

Подросток провела в туалете много времени. Она самостоятельно родила, а затем вернулась в автобус, никому не сказав о младенце.

Спустя время полиция нашла в мусорке новорожденную девочку. По камерам видеонаблюдения удалось быстро разыскать семиклассницу и доставить ее в больницу к дочке.

Подростку и ее новорожденной дочери оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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#таиланд
#школьники
#младенец
#мусор
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Прокуратура Приморья: Застрявшие не необитаемом острове дети вывезены на материк
08 августа 2023, 10:28

Фото: istockphoto/andrej67

На необитаемом острове Аскольд в заливе Петра Великого с 5 августа находилась группа детей из 17 человек, которые не могли добраться до материка из-за плохой погоды. Сегодня, 8 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что все дети благополучно доставлены в поселок городского типа Дунай.
Дети в возрасте от 12 до 15 лет участвовали в молодежном научно-образовательном слете, который проводился на острове и завершился 5 августа. С тех пор участники мероприятия не могли выбраться на материк из-за непогоды. В краевом министерстве по делам ГО и ЧС рассказали, что дети проживали в оборудованных домиках, вместе с ними находились ученые и краеведы — всего девять человек взрослых. Участники слета были обеспечены продуктами, едой и запасом дров.

Регулярного сообщения с островом нет. Как только позволили погодные условия, детей и взрослых на материк сотрудники МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам. Соблюдение прав несовершеннолетних на месте контролирует заместитель прокурора ЗАТО Фокино Тимофей Бежанов. Медицинская помощь никому из детей и взрослых не потребовалась.

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#ученые
#дети
#помощь
#мчс
#мероприятия
#сотрудники
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Рыбак едва не погиб, зацепив на удочку белую акулу
В Канаде рыбак едва не погиб, поймав на удочку белую акулу
08 августа 2023, 10:26

Фото: iStock/Marek Trawczynski

В заливе Фанди на атлантическом побережье Канады рыбак случайно поймал огромную белую акулу, шокирующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, что 61-летний мужчина рыбачит на крошечной лодке. По его собственным словам, обычно он ловил в этих местах окуней, и никак не ожидал столь крупной добычи.

В определенный момент из воды выпрыгивает огромная акула, весом примерно в 100 килограмм, и начинает направляться к лодке, норовя ее перевернуть. К счастью, мужчина все же успел перерезать леску и благополучно добрался до берега. 

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#рыбалка
#акула
#лодка
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В Петербурге годовалая девочка отравилась некурительным табаком
08 августа 2023, 10:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Петербурге годовалая девочка попала в больницу, где у нее диагностировали острое отравление снюсом – некурительным табаком. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, годовалый ребенок гулял на детской площадке вместе с мамой в Выборгском районе. Во время прогулки девочка подобрала что-то с земли и сразу съела. После чего была экстренно госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

После проведения анализов выяснилось, что у ребенка острое отравление снюсом (некурительным табаком). Малышка находится под наблюдением врачей. Проводится соответствующая проверка.

Накануне также сообщалось, что восьмилетний мальчик чуть заживо не сгорел на глазах у отца. Ребенка госпитализировали с ожогом 60% тела.

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#отравление
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#мальчик
#девочка
#тела
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В Якутии при посадке самолет Ан-24 повредил шасси
08 августа 2023, 10:08

Фото: iStock/aapsky

Грузовой самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в якутском аэропорту Мирный. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что борт выполнял рейс по маршруту Красноярск— Мирный — Магадан.

 «При посадке произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. Организованы мероприятия по буксировке воздушного судна к месту стоянки», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в самолете находились три члена экипажа, они не пострадали. В настоящее время воздушное судно буксируют на стоянку. По данному факту проводится проверка.

Накануне елава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в 2024 году в России будет запущено серийное производство самолетов Superjet New и МС-21, а в 2025 начнут серийно выпускаться Ту-214.

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#проверка
#судно
#мероприятия
#красноярск
#самолёты
#внуково
#производство
#всу
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Водитель маршрутки в Хабаровске в драке зарезал коллегу
08 августа 2023, 10:05

Фото: istockphoto/zoka74

В Хабаровске конфликт двух водителей маршруток перерос в поножовщину, закончившуюся смертью одного из них. Подозреваемый уже задержан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел на остановке «Речной вокзал». Проходивший мимо мужчина заметил, что дерутся двое мужчин, а третий пытается их разнять. Рядом стояли два маршрутных автобуса с открытыми дверями, передает сетевое издание TranssibInfo. Конфликтующие громко кричали друг на друга, но понять, о чем шла речь не представлялось возможным, так как разговор шел не по-русски. Затем в руках одного из мужчин появился нож. Второй упал, и на его одежде появилась кровь.

Предполагаемый убийца, азербайджанец 1958 года рождения, уже задержан. Правоохранители опрашивают свидетелей, проводят предписанные следственные действия с цель установления всех обстоятельств и подробностей происшедшего. Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство) продолжается.

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В Екатеринбурге пропала женщина с пятилетней дочкой
Под Екатеринбургом пропали женщина и ее пятилетняя дочь
08 августа 2023, 09:59

Фото: iStock/syahrir maulana

В Первоуральске разыскивают женщину и ее пятилетнюю дочь, сообщает E1.RU.
В последний раз мать с дочкой видели 6 августа на улицах города. Однако, домой они так и не вернулись. Об этом в полицию сообщил супруг пропавших, когда пришел с ночной сменой.

Отмечается, что женщина также не выходит на связь со старшей дочерью, что для нее не свойственно.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он заявил, что раньше женщина также уходила из дома и привлекалась к ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей».

Он уточнил, что в поисках матери и дочери задействованы около 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.  

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#полиция
#ребёнок
#мать
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В Якутии рядом с нефтебазой обнаружен ящик со взрывчаткой
08 августа 2023, 08:59

Фото: iStock/Motortion

В Якутии недалеко от нефтебазы обнаружен ящик, возможно, наполненный взрывчатым веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, один из работников нефтебазы недалеко от посёлка Нижнеянск у реки Камелек обнаружил ящик с надписью «Аммонит». Уточняется, что это взрывчатое вещество, которая используется для подрыва горных пород. Мужчина не стал самостоятельно выяснять, чем же в действительности набит ящик, а сразу обратился в полицию.

Сейчас экстренные службы пытаются попасть к месту опасной находки на моторных лодка.

Накануне сообщалось, что в Новой Каховке Херсонской области предотвращен теракт на детской площадке. Деактивировано СВУ c поражающими элементами.

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