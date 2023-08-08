В отношении мужчин, избивших девушку за цвет волос, возбуждено ещё два уголовных дела

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В отношении мужчин, избивших девушку в Каменске-Уральском Свердловской области, возбуждено ещё два уголовных дела. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Ранее в сети появилось видео, на котором мужчины избивают девушку. Полиция задержала двух мужчин, ранее судимых за преступления с имуществом, истязание и продажу наркотических веществ. Причиной инцидента, по мнению Валерия Горелых, стала внешность девушки, а именно её разноцветные волосы.
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