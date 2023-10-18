В отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры Трушнина возбудили уголовные дела

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Полицейские задержали подозреваемых, нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Сообщается, что задержанными оказались 25-летняя уроженка Республики Северная Осетия - Алания и 28-летний уроженец Кировской области. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Вандализм» и «Угроза убийством».
Напомним, военкору издания «Известия» Валентину Трушнину недоброжелатели нарисовали «свиную пентаграмму» под дверью квартиры. Сейчас корреспондент находится в командировке в Израиле.
Художество заметил электрик, занимающийся ремонтом в подъезде. Он рассказал, что на этаж к Трушнину поднялись молодые люди 17–18 лет. В руках один из них держал трафарет и баллончик.
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Напомним, военкору издания «Известия» Валентину Трушнину недоброжелатели нарисовали «свиную пентаграмму» под дверью квартиры. Сейчас корреспондент находится в командировке в Израиле.
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Екатерина Коршунова