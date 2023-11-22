В отношении пытавшего женщину российского полицейского начали проверку

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В Ухте подозреваемого в превышении полномочий сотрудника полиции отстранили от службы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления МВД России по Республике Коми.
Сейчас в отношении его проводят служебную проверку.
Напомним, 24 июня подполковник полиции приехал на место убийства в состоянии алкогольного опьянения и пытал женщину, которая, как он думал, виновата в убийстве своего сожителя. Он требовал что она признала вину в совершении преступления, избивая ее.
Если вина подозреваемого будет доказана, его уволят из органов с назначением положенного законодательством наказания.
Ранее сообщалось, что на станции Архангельска обнаружили тело сотрудника УМВД по Архангельской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, 24 июня подполковник полиции приехал на место убийства в состоянии алкогольного опьянения и пытал женщину, которая, как он думал, виновата в убийстве своего сожителя. Он требовал что она признала вину в совершении преступления, избивая ее.
Ранее сообщалось, что на станции Архангельска обнаружили тело сотрудника УМВД по Архангельской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак