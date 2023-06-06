В отношении подростка, облившего друга бензином, возбудили уголовное дело

Фото: Фотобанк Московской области
Подростку, который поджег сверстника на детской площадке, грозит уголовное дело
Следственный комитет РФ рассказал, что против 14-летнего подростка, который облил своего друга бензином и поджег, возбудили уголовное дело, сообщает «РИА Новости».
Напомним, в московском районе Южное Бутово 14-летний подросток облил бензина и поджег своего друга. Позже медики диагностировали у пострадавшего ожог 99 процентов тела и дыхательных путей.
Поджигателю предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения для подростка.
Ранее «Радио 1» сообщало, как стало известно, что пропавшие во Владивостоке граждане КНДР – это жена и сын представителя генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нам.
Напомним, в московском районе Южное Бутово 14-летний подросток облил бензина и поджег своего друга. Позже медики диагностировали у пострадавшего ожог 99 процентов тела и дыхательных путей.
Ранее «Радио 1» сообщало, как стало известно, что пропавшие во Владивостоке граждане КНДР – это жена и сын представителя генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нам.
Евгения Парфентьева