В отношении заключённого аспиранта МГУ возбудили новое уголовное дело о призывах к террору

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ФСБ возбудила новое уголовное дело в отношении ранее осуждённого аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.
Ранее Мифтахов был приговорён к шести годам заключения по делу о нападении на столичный офис «Единой России» в январе 2018 года. Срок заключения истекает 3 сентября.
Следователи ФСБ допросили аспиранта по новому делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. Уточняется, что Мифтахов отказался от дачи показаний.
Ранее сообщалось, что в Красноярске правоохранительные органы задержали девятиклассника, которого подозревают в подготовке теракта на местном рынке.
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Следователи ФСБ допросили аспиранта по новому делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. Уточняется, что Мифтахов отказался от дачи показаний.
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Анастасия Чинкова