В Отрадном пьяный водитель врезался в столб, перед этим повредив десять автомобилей

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Подмосковные полицейские задержали в Отрадном нетрезвого водителя, который повредил десять припаркованных автомобилей перед тем, как врезаться в столб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi повредил десять припаркованных машин и совершил наезд на мачту городского освещения», — сообщили в пресс-службе главка.Виновник ДТП, которым оказался житель Каширы 1997 года рождения, был задержан правоохранителями на месте происшествия. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Сейчас проводится проверка.
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