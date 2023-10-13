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В Отрадном пьяный водитель врезался в столб, перед этим повредив десять автомобилей

13 октября 2023, 00:40
Фото: iStock/Kukurund

Фото: iStock/Kukurund

Подмосковные полицейские задержали в Отрадном нетрезвого водителя, который повредил десять припаркованных автомобилей перед тем, как врезаться в столб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi повредил десять припаркованных машин и совершил наезд на мачту городского освещения», — сообщили в пресс-службе главка.

Виновник ДТП, которым оказался житель Каширы 1997 года рождения, был задержан правоохранителями на месте происшествия. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Сейчас проводится проверка.

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#пьянство
#дтп
#автомобили
#московская область
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Гладков: В Белгородской области сбит беспилотник ВСУ на подлете к городу
12 октября 2023, 23:18

Фото: iStock/NiseriN

В Белгородской области на подлете к городу сбили украинский беспилотник, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Ранее в Брянской области также была пресечена попытка атаки ВСУ беспилотником самолетного типа, о которой сообщил губернатор Александр Богомаз. БПЛА был подавлен на окраине Брянска силами радиоэлектронной борьбы, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что в результате удара беспилотника ВСУ под Белгородом ранения получили журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#белгород
#всу
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Во Франции начали расследование возможного отравления журналистки Овсянниковой
12 октября 2023, 21:31

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Во Франции начали расследование возможного отравления бывшей сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, сообщает «ТАСС» со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Издание Le Figaro сообщает, что Овсянниковой стало плохо 12 октября после того как она обнаружила неизвестный порошок у двери свой квартиры в Париже. После этого бывший редактор «Первого канала» почувствовала себя плохо. 

«(Овсянникова) сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить. Пока что мы можем сказать, что нас уведомили о ее показаниях. Расследование было поручено судебной полиции», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре. 

Напомним, Марина Овсянникова стала известна после того как вышла в прямой эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом. В начале октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

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#суд
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#париж
#отравление
#журналист
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Кадыров опубликовал новое видео со сжегшим Коран Журавелем
12 октября 2023, 21:20

Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал фрагмент встречи со сжегшим Коран Никитой Журавелем, в своем Telegram-канале.
На видео Журавель, отвечая на вопрос Кадырова о желании принять ислам говорит - «Да!». 

«Еще до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах», - подписал свой ролик Кадыров. 

Он также назвал Журавеля провокатором и диверсантом. 

Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.

На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.

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#ислам
#уголовное видео
#коран
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#чечня
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Суд в Москве отправил в СИЗО парня, до смерти избившего мужчину у ТЦ «Афимолл»
12 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина, который до смерти забил мужчину у ТЦ «Афимолл сити», сообщает Telegram-канал SHOT.
Сорокин пробудет в СИЗО до 11 декабря 2023 года.

Напомним, 10 октября возле ТЦ «Афимолл сити» мужчина повздорил в подростками, в результате спора завязалась драка. После, группа парней скрылась с места преступления, бросив на земле убитого. Позже полиция задержала 20-летнего уроженца Кемеровской области Кирилла Сорокина. Предполагается, что он ударил 36-летнего Николая Мищенко из Ростовской области по голове, отчего тот скончался на месте.

Как выяснилось во время заседания суда, молодой человек потерял свой паспорт на месте преступления, когда склонился над жертвой для нанесения ударов.

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В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него
12 октября 2023, 21:03

Фото: iStock/Shutter2U

В столичной «Пятёрочке» администратор угрожал клиенту ножом, кадры происшествия публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел 10 октября в районе Зябликово. 

Между покупателем и администратором произошел конфликт, в результате которого сотрудник решил продемонстрировать силу, достав из кармана раскладной нож. Именно этот момент попал на камеру.

Отмечается, что позже мужчины удалились в слепую зону, где администратор еще и плюнул в покупателя. 

В Mash подчеркнули, что 35-летний сотрудник магазина ведет себя так не только с клиентами, но и с коллегами.

Представители «Пятёрочки» инцидент пока никак не прокомментировали.

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#супермаркет
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Пассажирка самолёта, экстренно севшего в Волгограде, скончалась до прибытия медиков
Пассажирка рейса Москва-Сочи, севшего в Волгограде, умерла до прибытия врачей
12 октября 2023, 21:01

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пассажирка самолёта, экстренно приземлившегося в аэропорту Волгограда, скончалась до прибытия медицинских работников. Об этом РИА Новости сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Уточняется, что самолёт, следовавший по маршруту Москва-Сочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда вечером, 12 октября. Причиной этому стало ухудшившееся самочувствие пассажирки.

Однако дождаться врачей она не смогла и скончалась на месте. Прибывшие в аэропорт медицинские работники констатировали смерть пассажирки.

Также уточняется, что помощь 60-летней женщине начали оказывать ещё бортпроводники до посадки самолёта, но это не принесло нужного результата.

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Сын Пригожина сдал наградное оружие отца в полицию
12 октября 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/ Елена Копылова

Павел Пригожин, сын покойного главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сдал наградное оружие отца в полицию, сообщает «Фонтанке».
По информации СМИ, Пригожину-младшему захотелось сдать памятное отцовское оружие в полицию на хранение. Правоохранителям он принес два Glock 17 без магазина и патронов, а также пистолет Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.

Однако, оружие у мужчины не приняли, поскольку оборотом оружия в России занимается отделение Росгвардии. 

Напомним, 23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Все находившиеся на борту, включая самого Пригожина, трагически погибли. 

29 августа Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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У крымского побережья выловили труп, предположительно, участника украинской ДРГ
12 октября 2023, 20:18

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Труп мужчины в гидрокостюме выловили из моря на берегу Крыма, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, труп нашли в море у себя Межводное 12 октября около 16:00.

Предположительно, погибший - один из участников украинской ДРГ, которая попытался высадить у берегов Крыма 4 октября. При осмотре тела в районе переносицы было обнаружено пулевое ранение. Вероятно, он погиб при перестрелке. 

Первый труп всплыл на следующий день после неудачной высадки, 5 октября. Его обнаружили  в районе бухты балки Ожиная в Черноморском районе. Он также был одет в гидрокостюм, при себе у погибшего имелись два автоматных магазина калибра 5,45 мм, GPS-навигатор и радио. 

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«Только наггетсы и картошка фри?»: Украинцы учинили скандал в британском отеле
Украинцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Британии
12 октября 2023, 19:49

Фото: iStock/lekcej

Украинские беженцы учинили скандал в люксовом отеле Великобритании, сообщает Daily Mail.
«Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы, размещенные там, высказали свое недовольство «ужасными» условиями, в которых им пришлось жить», - прокомментировали ситуацию в издании.

По информации СМИ, скандалисты жаловались на то, что в здании полно паразитов, а кормят их только наггетсами и картошкой фри. 

В результате жалоб от украинцев, работы лишился менеджер отеля Strathspey. Он заявил, что увольнение было несправедливым и попытался судиться, однако, его иск был отклонен.

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