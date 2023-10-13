В Отрадном пьяный водитель врезался в столб, перед этим повредив десять автомобилей

Уточняется, что самолёт, следовавший по маршруту Москва-Сочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда вечером, 12 октября. Причиной этому стало ухудшившееся самочувствие пассажирки.Однако дождаться врачей она не смогла и скончалась на месте. Прибывшие в аэропорт медицинские работники констатировали смерть пассажирки.Также уточняется, что помощь 60-летней женщине начали оказывать ещё бортпроводники до посадки самолёта, но это не принесло нужного результата.«Эль Аль» впервые за долгие годыСтала известна причина, по которойАвиакомпании начнут проверять при