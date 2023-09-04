В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека

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Два человека погибли, а еще шестеро пострадали в результате стрельбы, произошедшей на свадьбе в столице Канады, по информации, предоставленной полицией Оттавы.
«Отдел убийств полиции Оттавы продолжает расследовать инцидент со стрельбой, в результате которого два мужчины погибли, а еще шесть человек получили ранения», — говорится в заявлении полиции в социальных сетях.Телеканал CBC добавил, что на данный момент полиция не располагает какими-либо данными о подозреваемых.
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