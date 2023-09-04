Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека

В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека

Полиция: в Оттаве в результате стрельбы погибли два человека, шесть пострадали
04 сентября 2023, 03:19
Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

Два человека погибли, а еще шестеро пострадали в результате стрельбы, произошедшей на свадьбе в столице Канады, по информации, предоставленной полицией Оттавы.

«Отдел убийств полиции Оттавы продолжает расследовать инцидент со стрельбой, в результате которого два мужчины погибли, а еще шесть человек получили ранения», — говорится в заявлении полиции в социальных сетях.
Телеканал CBC добавил, что на данный момент полиция не располагает какими-либо данными о подозреваемых.

Читайте также:

Гость застрелил жениха на свадьбе

В штате Иллинойс четыре ребенка получили ранения при стрельбе

Дети нашли пистолет во дворе жилого дома в Москве


#полиция
#пистолет
#человек
#инцидент
#мужчины
#дома
Читайте нас в
В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы
«Зеркало недели»: В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы
04 сентября 2023, 03:41

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В украинском городе Измаил звучат взрывы, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Об этом пишет «Зеркало недели».
«В Измаиле взрывы», — пишет местное издание в Телеграм-канале.

Отмечается, что воздушная тревога на территории региона была объявлена в 2:00.

Читайте также:

Над Курской область и у Крыма сбили два украинских беспилотника

Mysl Polska: ВСУ ухудшили свое положение из-за нерабочей тактики

Рогов заявил об успешной обороне ВС России в Запорожской области

#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
#украина
Читайте нас в
Более 20 рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах Москвы
В трех аэропортах Москвы более 20 рейсов задержали на прилет и вылет, 8 отменили
04 сентября 2023, 02:41

Фото: iStock/skyNext

В более чем 20 рейсах возникли задержки как на вылете, так и на прилете в трех московских аэропортах, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
В аэропорту Шереметьево замечено задержание восьми рейсов, в аэропорту Домодедово - 11, а еще четыре рейса были отменены.

По данным на 2:22 по московскому времени, в аэропорту Внуково также были задержаны четыре рейса, и такое же количество было отменено. Причины данных задержек не были уточнены.

Читайте также:

В России временно закрытым аэропортам выделят миллиарды рублей в качестве помощи

Турбизнес предложил правительству РФ отказаться от «паритета» в авиации

Самолет Челябинск-Москва вынужденно посадили из-за атаки беспилотников
#шереметьево
#москва
#домодедово
#внуково
#задержание
#челябинск
#рф
Читайте нас в
На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
МЧС: Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра
04 сентября 2023, 02:37

Фото: iStock/Bborriss

В понедельник на острове Парамушир в Курильских островах произошел выброс пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
Согласно информации, полученной от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения, выброс пепла произошел на вулкане Эбеко. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров от вулкана.

Отмечается, что население города Северо-Курильск, расположенного в непосредственной близости, не столкнулось с падением пепла, и запах сероводорода не был зафиксирован. В настоящее время нет угрозы для жизнедеятельности местного населения.

Читайте также:

В Гватемале проснулся смертоносный вулкан Фуэго

На камчатском вулкане нашли тело, предположительно, пропавшего 22-летнего туриста

На Курильских островах нашли пропавших туристов
#население
#мчс
Читайте нас в
Над Курской область и у Крыма сбили два украинских беспилотника
Минобороны: Над Курской область и у Крыма сбили два украинских беспилотника
04 сентября 2023, 02:21

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО перехватили два над Черным морем у Крыма и в Курской области два украинских БПЛА самолетного типа. Об этом пишет РИА Новости.
В оборонном ведомстве уточнили, что попытка Украины совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории России была пресечена в 1:00.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», — информирует МО РФ.

Читайте также:

В Госдуме заявили, что армия России никогда не уйдет из Крыма

В Крыму связали отставку Резникова с провалом контрнаступления

В Санкт-Петербурге будут судить врачей, получавших взятки за освобождение призывников

#мо
#армия
#армия россии
#рф
#пво
#минобороны рф
#украина
Читайте нас в
В Турции в ДТП пострадали трое россиян
Генконсульство: Трое граждан РФ пострадали в ДТП в турецкой провинции Аланья
04 сентября 2023, 01:53

Фото: iStock/kardan_adam

В генеральном консульстве РФ сообщили, что минимум трое российских граждан пострадали в результате ДТП в турецкой провинции.
«3 сентября 2023 года около 16.00 в районе города Аланья произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое граждан РФ. Все они доставлены в местные медицинские учреждения», — пишет РИА Новости.

Отмечается, что российское генконсульство в Анталье поддерживает связь с местными властями, о состоянии пострадавших и прочие обстоятельства случившегося. 

Читайте также:

В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека

В Санкт-Петербурге будут судить врачей, получавших взятки за освобождение призывников

После нападения на участника СВО в Батайске возбуждено уголовное дело

#дтп
#новости
#рф
#турция
#россияне
Читайте нас в
В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека
В ДТП с легковушкой и грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека
04 сентября 2023, 01:47

Фото: iStock/z1b

На трассе Зимовники-Волгодонск в Ростовской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате которого четыре человека погибли. Об этом сообщает МВД Медиа.
Согласно информации, на трассе Зимовники-Волгодонск 3 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате аварии водитель и три пассажира Renault Logan скончались на месте происшествия, в то время как водитель автомобиля DAF не пострадал.

Сообщается, что предварительно водитель легковой машины не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, после чего легковой автомобиль загорелся.

Читайте также:

В Саратовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Екатеринбурге девушка-подросток устроила аварию с тремя пострадавшими

Осужденный за смертельное ДТП заключенный сбежал из свердловской колонии
#дтп
#происшествие
#подросток
#автомобиль
#водитель
#аварии
#происшествия
#машины
#девушка
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге будут судить врачей, получавших взятки за освобождение призывников
04 сентября 2023, 01:20

Фото: iStock/Irina Guzovataya

В Санкт-Петербурге завершили уголовное дело в отношении группы врачей, получавших взятки за освобождение призывников от службы в ВС России. Об этом пишет «Коммерсант».
«По версии следствия, за 250—300 тыс. рублей они подкладывали в личное дело заказчика снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек становится ограниченно годным к службе. Все медики, за исключением вероятного лидера группы, экс-главы Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга Владимира Килимчука, признали свою вину», — говорится в публикации.

По данным «Ъ», группировку, регулярно получающую взятки, организовал военно-полевой хирург Килимчук. Уточняется, что в уголовном деле фигурировало около сотни посредников и гражданских медиков, которые помогали искать призывников-взяткодателей.

«Но все они были освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», — подчеркивает издание.

При этом адвокат Климчука Петрос Иерусалимский утверждает, что Климчука оговорили и он не мог быть лидером ОПГ. В качестве доказательства защита приводит тот факт, что у врача не были обнаружены крупные накопления или дорогостоящее имущество, которые свидетельствовали бы о его причастности к коррупции.

Читайте также:

После нападения на участника СВО в Батайске возбуждено уголовное дело

В Волгограде зарезали 18-летнего футбольного судью Дерезу

В США на фестивале Burning Man погиб человек

#дело
#имущество
#уголовное дело
#адвокат
#защита
#хирург
#человек
#медики
#накопления
#сво
#коррупция
Читайте нас в
После нападения на участника СВО в Батайске возбуждено уголовное дело
Голубев: После нападения на участника СВО в Батайске возбуждено уголовное дело
04 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/simpson33

Губернатор Василий Голубев заявил, что после нападения на участника СВО в Батайске под Ростовом-на-Дону возбудили уголовное дело. Об этом глава Ростовской области написал в своем Телеграм-канале.
Отмечается, что злоумышленник выпустил в военнослужащего 12 пуль из травматического оружия.

«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — говорится в публикации.

Читайте также:

В Волгограде зарезали 18-летнего футбольного судью Дерезу

В США на фестивале Burning Man погиб человек

Полиция в Чебаркуле нашла девочек, жаривших что-то в Вечном огне

#нападение
#губернатор
#сво
#уголовное дело
Читайте нас в
В Волгограде зарезали 18-летнего футбольного судью Дерезу
03 сентября 2023, 19:40

Фото: iStock/zoka74

18-летний футбольный арбитр Дмитрий Дереза зарезан в Волгограде. Мужчина умер на глазах друзей.
V1.ru пишет, что футбольного арбитра убил 43-летний незнакомец. Преступление случилось вечером 1 сентября. Между мужчинами возник конфликт на улице Качалова. Неизвестный достал нож и зарезал Дмитрия Дерезу.
 
«Дима маме вечером позвонил, сказал, что с пацанами гуляет. Из-за чего конфликт произошёл, я не знаю. Мне сказали, что убийцу задержали. Сегодня должны в суд повезти на арест. Кто он такой, я не знаю. Слышал, что он друг какого-то там смотрящего», –прокомментировал ситуацию Валерий Дереза, отец убитого Дмитрия.
Также отец Дмитрия рассказал, что вместе с убийцей был ещё один молодой человек. Преступник нападал с ножом и на друга Дмитрия. Но парень успел отбиться. Он жив. Его госпитализировали.
 
Сообщается, что Дмитрий Дереза занимался футболом в академии местного «Ротора», работал арбитром. Федерация футбола Волгоградской области выразила соболезнования родителям Дмитрия и организовала сбор средств для его семьи.
 
Убийцу Дмитрия Дерезы задержали. Сотрудники СК РФ выясняют подробности произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Молодой человек, в руках которого взорвалась граната, умер в больнице

Женщина, зарезавшая младенца в туалете поезда, предстанет перед судом

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве аспиранта из Центральной Африки

#убийство
#футбол
#судья
Читайте нас в
Достижения.рф