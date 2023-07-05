В оздоровительном лагере «Юность» Воронежской области отравились 10 детей

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В оздоровительном лагере «Юность», который находится в Воронежской области, у десяти детей выявлена острая кишечная инфекция. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону.
«По состоянию на 5 июля зарегистрировано 10 случаев с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией среди детей. При возникновении симптомов заболевания все заболевшие были обследованы на вирусологические и бактериологические показатели», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что один из отравившихся сейчас находится в медучреждении. Остальные дети в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.
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Элина Позднякова