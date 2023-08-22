В Пакистане дети застряли на канатной дороге на высоте почти 370 метров

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8 человек, среди которых 6 детей, застряли на кресельном подъемнике, который проходит через реку в северо-западной провинции Пакистана.
The Guardian пишет, что ЧП случилось в горном районе Баттаграм. Во время движения по канатной дороге у кабинки оборвались 2 из 3 тросов. Уже 9 часов люди висят на высоте 365 м.
Детей и взрослых пытаются спасти пакистанский спецназ и военные вертолёты. Люди ожидают помощи без воды и пищи. Спасателям удалось передать лекарства от укачивания. Сильный ветер лишает спасателей возможности быстрее прийти на помощь застрявшим.
Национальное управление Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) сообщает, что дети ехали в школу на ветхом подъемнике. Власти решили остановить работу подъемников, чтобы проверить их техническое состояние.
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Детей и взрослых пытаются спасти пакистанский спецназ и военные вертолёты. Люди ожидают помощи без воды и пищи. Спасателям удалось передать лекарства от укачивания. Сильный ветер лишает спасателей возможности быстрее прийти на помощь застрявшим.
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Мария Фирсова