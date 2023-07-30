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В Пакистане минимум 35 человек погибли из-за террориста-смертника

30 июля 2023, 19:48

Фото:istockphoto/fergregory

В Пакистане минимум 35 человек погибли, более 200 ранены в результате взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Издание Dawn пишет, что террорист-смертник взорвался около 16:00 (14:00 мск) во время проведения партийного съезда.

Информацию о погибших сообщил министр информации страны Фироз Шах Джамал. Больницы в Баджауре и соседних районах приведены в состояние повышенной готовности. Пострадавших госпитализируют с помощью вертолётов.


Министр иностранных дел Билавал Бхутто-Зардари выразил соболезнования родственникам погибшим.

«Федеральное правительство и правительство Хайбер-Пахтунхвы должны привлечь к ответственности покровителей террористов», —заявил Билавал Бхутто-Зардари и подчеркнул, что террористы и их планировщики должны быть уничтожены.
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#террористы
#теракт
#взрыв
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В Москве мужчина чуть не утонул в пруду
30 июля 2023, 19:58

Фото: iStock/Nastco

Мужчина чуть не утонул во время купания в Бирюлевском пруду. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что очевидцы вытащили тонущего мужчину на берег. Спасателям и медикам удалось реанимировать пострадавшего.

Сообщается, что на данный момент мужчина находится в больнице.

Напомним, под Волгоградом пропавшего на реке подростка выловили из воды. 18 июня на пляже «Козий» реки Ахтуба в Волгоградской области пропал 14-ти летний подросток. Два друга пошли купаться на пляж, когда один из окунулся в воду и больше не вынырнул. Товарищ видел, что его друг тонет, однако, сделать ничего не смог.

Труп подростка обнаружили только спустя время. Следов насильственной смерти на его теле выявлено не было. 

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#мужчина
#пруд
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Два дельтаплана столкнулись в Ставропольском крае
30 июля 2023, 19:47

Фото: iStock/DCorn

Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации телеграм-канала, один человек погиб. Сообщается, что еще одного человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, пьяный мужчина заперся в пивном магазине и открыл стрельбу по людям в центре Таганрога. Неизвестный мужчина забежал в пивной магазин на Александровской и открыл стрельбу из окна, предварительно, из травматического оружия.

На место происшествия прибыли сотрудники силовых служб. Преступника задержали. На данный момент он находится в отделении полиции.

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В Пакистане террорист-смертник устроил взрыв на собрании политической партии
30 июля 2023, 19:13

Фото:istockphoto/Oleksii Liskonih

Взрыв на собрании пакистанской партии «Джамиат Улема-и-Ислам» устроил террорист-смертник.
Взрыв случился примерно в 14:00 (мск время) на заседании съезда партии. Об этом сообщает телеканал Geo TV. По данным предварительного расследования, это был теракт, который осуществил смертник.
 
В результате пострадали около 200 человек.

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#террористы
#теракт
#чп
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В Ташкенте женщина три дня провела в лифте и умерла
30 июля 2023, 18:21

Фото:istockphoto/M-Production

В столице Узбекистана Ташкенте 32-летняя женщина застряла в лифте новостройки на улице Паркент.
Судя по записям с камер наблюдения, которые забрали после трагедии, женщина-почтальон зашла в лифт 24 июля, но обратно уже не вышла. 26 июля родственники обратились в полицию.
 
В итоге женщину обнаружили в лифте уже мёртвой. По всей видимости, её крики о помощи никто не слышал. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
 
Правоохранители начали проверку. В прокуратуре отметили, что данный лифт ломается не в первый раз.

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#узбекистан
#лифт
#женщина
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Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС
30 июля 2023, 17:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом сообщает Air Info.
Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.

Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.

Напомним, ранее протестная акция в Тель-Авиве подошла к концу, в результате которой 18 участников были задержаны, а 10 полицейских получили травмы. Порядок был восстановлен полицией, и семь человек были задержаны для проведения допроса.

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В Китае тайфун «Доксури» нанёс провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн
30 июля 2023, 16:05

Фото:istockphoto/Francis Lavigne-Theriault

Тайфун «Доксури», обрушившийся на китайскую провинции Фуцзянь накануне, принёс убытков примерно на 3 млрд юаней ($425 млн).
Об этом пишет газета Global Times. Тайфун «Доксури» затронул 1,45 млн человек. Это привело к экономическим потерям. Властями организована экстренная эвакуация. Удалось переселить около 150 тысяч пострадавших местных жителей.
 
Обрушилось 90 домов, более 346 домов серьёзно повреждены. Тайфун уничтожил сельхозпосевы, затронул площадь в 10, 8 тысяч га и уничтожил, по предварительным оценкам, 456,6 га урожая.

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#китай
#эвакуация
#шторм
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Учительница русского языка задержана в Крыму за попытку поджога военкомата
30 июля 2023, 16:05

Фото: iStock/DarthArt

Учительница русского языка задержана в Крыму за попытку поджога военкомата. В ее телефоне была найдена переписка с куратором. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что 51-летняя учительница около семи часов вечера пришла к зданию комиссариата в Феодосии на Земской улице и бросила в здание коктейль Молотова. Бутылка с горючей смесью не долетела и разбилась.

Огонь не успел перейти на здание военкомата и практически сразу потух. Сообщается, что пострадавших нет. 

Женщину задержали сотрудники военкомата. Выяснилось, что она — педагог русского языка и литературы в одной из школ Феодосии. 

Напомним, ранее дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы.

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#дрон
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#сотрудники
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Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в центре Таганрога
30 июля 2023, 14:44

Фото: iStock/nixki

Пьяный мужчина заперся в пивном магазине и открыл стрельбу по людям в центре Таганрога. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, неизвестный мужчина забежал в пивной магазин на Александровской и открыл стрельбу из окна, предварительно, из травматического оружия.

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники силовых служб. Преступника задержали. На данный момент он находится в отделении полиции.

Напомним, ранее пять человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Сиэтл. Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии, остальные в стабильном. Одного пострадавшего отпустили после оказания помощи на месте, остальные были госпитализированы.

По предварительной информации, двое подозреваемых приехали на автомобиле и открыли огонь по толпе, которая собралась на парковке поздно вечером.

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В Калужской области останавливали поезд Москва – Анапа из-за поджога релейного шкафа
30 июля 2023, 14:26

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Диверсию совершил накануне примерно в 2 часа ночи неизвестный в Ферзиковском районе.
Shot пишет, что релейный шкаф облили горючим, дверцу отогнули и внутрь закинули бумагу. Обгоревшие клочки были обнаружены после поджога.
 
Последствия диверсии быстро устранили. Поезд Москва – Анапа отправился с задержкой меньше 10 минут.

Диверсант тщательно скрыл следы на месте преступления. Его поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения».

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