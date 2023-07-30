В Пакистане минимум 35 человек погибли из-за террориста-смертника

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В Пакистане минимум 35 человек погибли, более 200 ранены в результате взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Издание Dawn пишет, что террорист-смертник взорвался около 16:00 (14:00 мск) во время проведения партийного съезда.
Информацию о погибших сообщил министр информации страны Фироз Шах Джамал. Больницы в Баджауре и соседних районах приведены в состояние повышенной готовности. Пострадавших госпитализируют с помощью вертолётов.
Министр иностранных дел Билавал Бхутто-Зардари выразил соболезнования родственникам погибшим.
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«Федеральное правительство и правительство Хайбер-Пахтунхвы должны привлечь к ответственности покровителей террористов», —заявил Билавал Бхутто-Зардари и подчеркнул, что террористы и их планировщики должны быть уничтожены.Читайте также:
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Мария Фирсова