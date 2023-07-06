В Пакистане мужчина заразился «пожирающей мозг» амебой

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В городе Лахор в Пакистане 30-летний Мустафа Шафик заразился амебой Неглерия Фоулера. Об этом пишет Pakistan Observer со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Отмечается, что это первый случай заражения в Лахоре такой инфекцией. В Пакистане ранее уже были зарегистрированы три случая заражения амебой Неглерия Фоулера в городе Карачи.
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Диана Аванесян