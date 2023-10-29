В Палестине назвали число погибших детей при обстрелах Газы

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Представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра заявил, что число детей, погибших в результате израильских обстрелов сектора Газа, превысило 3,3 тысячи. Об этом аль-Кудра сообщил на пресс конференции.
По словам представителя минздрава, под завалами остаются 1020 детей.
Ранее бывший глава разведуправления службы внешней разведки («Моссад») Израиля и бывший глава военно-политического отдела Минобороны Зоар Палти заявил, что война в секторе Газа будет «очень длинной» и не завершится наземной операцией.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее бывший глава разведуправления службы внешней разведки («Моссад») Израиля и бывший глава военно-политического отдела Минобороны Зоар Палти заявил, что война в секторе Газа будет «очень длинной» и не завершится наземной операцией.
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Екатерина Коршунова