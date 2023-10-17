Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Палестине раскрыли количество погибших с начала эскалации конфликта

В Палестине раскрыли количество погибших с начала эскалации конфликта

Минздрав Палестины: Около трех тысяч человек погибли в Газе с начала эскалации
17 октября 2023, 17:47
Фото: iStock/rrodrickbeiler

Фото: iStock/rrodrickbeiler

С 7 октября в секторе Газа погибли около трех тысяч человек, сообщили в Минздраве Палестины.
В результате израильских ударов по Газе, около трех тысяч человек погибли, еще 12,5 тысяч пострадали, большинство из них находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

Вчера представитель отделения министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что под завалами разрушенных в результате ударов Израиля домов могут находиться более тысячи человек. При этом, около 500 пропавших являются несовершеннолетними.


Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что число погибших россиян при атаке ХАМАС на Израиль выросло до 16, еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Читайте также:

«Не повторяйте ошибку Украины»: Американец призвал власти США сотрудничать с РФ

Глава разведки Израиля взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС

Посол РФ Викторов заявил, что гуманитарная ситуация в Газе близка к катастрофе
#палестина
#сектор газа
#погибшие
Читайте нас в
В ОАЭ няня украла деньги, которые россиянка откладывала с 16 лет на квартиру
17 октября 2023, 18:48

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

32-летняя Ксения несколько лет назад переехала в ОАЭ с 6-летним сыном и планировала купить квартиру.
Baza пишет, что девушка работала фитнес-тренером и за короткое время наработала приличную базу клиентов в ОАЭ. Девушка полностью посвятила себя работе: вела тренировки с 5 утра и до полуночи. Она очень хотела накопить на недвижимость и закрепиться в Дубае.
 
Для 6-летнего сына девушка нашла няню в социальных сетях. Два года женщина приглядывала за ребёнком, жила вместе с семьёй и отлично со всеми ладила.
 
Недавно девушка продала всю недвижимость в России, планируя купить квартиру в Дубае. Она полетела в Санкт-Петербург, сняла наличные, которую копила с 16 лет, и вернулась в Эмираты. Спрятала деньги в неприметном пакете и отправилась на работу. 
 
Спустя несколько часов после этого, когда женщина вернулась домой, её встретил сын в слезах. Оказалось, что няня перевернула всю квартиру, нашла деньги, а потом собрала свои вещи и исчезла вместе с 15 млн рублей.
 
По мнению девушки, мошенница действовала по отработанной схеме и ждала, появления в доме больших денег. Женщину всё ещё не нашли.

Читайте также:

В московской квартире многодетной матери нашли пистолет и муляжи гранат

В Москве задержали многодетную мать по подозрению в торговле детьми

В Подмосковье пенсионерки продавали героин
#квартира
#полиция
#деньги
Читайте нас в
В УК «Паритет» заявили, что женщина, переехавшая девушку, в их штабе не числится
17 октября 2023, 18:38

Фото: iStock/Chalabala

Глава УК «Паритет» опроверг информацию о том, что женщина, переехавшая девушку в Щелкове, является сотрудницей компании.
«Она у нас не работает и никогда не работала. Люди пришли высказать претензии по поводу отсутствия тепла, признаю, вопросы есть», - заявил директор УК «Паритет».

По его словам, жители приняли девушку, находившуюся возле здания УК, за сотрудницу компании.

Напомним, сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Толпа протестовала из-за отсутствия отопления, а также ужасного состояния подвалов. Бампером авто сотрудница УК задела одну из протестующих женщин, сбила ее, а затем и переехала.

Читайте также:

У девушки, которую в Подмосковье переехала сотрудница УК, сломаны обе ноги

Сотрудница УК «Паритет» из Щёлково переехала местную жительницу на своей Audi

«Я её вообще не заметила»: сотрудница УК, которая переехала девушку, не признала вину
#ук
#жители
#компании
#люди
Читайте нас в
В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке
Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека погибли на месте
17 октября 2023, 18:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека скончались на месте. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
ЧП произошло  в районе дома 79 по улице Машиностроителей. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина наехала на остановку. Два человека скончались, ​состояние еще одного пострадавшего остается неизвестным.

На месте смертельной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В пресс-службе отметили, что проезд на данном участке дороги ограничен. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. У жительницы Щёлково, которую на автомобиле переехала сотрудница управляющей компании, предварительно, сломаны обе ноги. 

Читайте также:

«Я её вообще не заметила»: сотрудница УК, которая переехала девушку, не признала вину

В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего

Пенсионерка из Ленобласти нашла на даче боевой гранатомет
#проезд
#дороги
#чп
#водитель
#аварии
#машина
Читайте нас в
Депутат Толмачëв сообщил подробности инцидента с сотрудницей УК, переехавшей девушку в Щёлкове
17 октября 2023, 18:06

Фото: пресс-служба Александра Толмачëва

Депутат Госдумы Александр Толмачëв взял под личный контроль ситуацию с управляющей компанией «Паритет» из Щëлкова. Об этом он заявил после появления в соцсетях сообщений о том, что сотрудница УК переехала на автомобиле местную жительницу.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло на улице Космодемьянской. Местные жители вместе со съëмочной группой федерального телеканала приехали к офису управляющей компании решить вопрос с подачей горячей воды в жилые дома. Увидев телекамеры, сотрудники стали разбегаться. 
 
Судя по кадрам, которые активно распространяются в соцсетях, сотрудница УК села в автомобиль. Жители обступили машину. Не посмотрев по сторонам, женщина сдала назад, сбила одну из девушек, а затем переехала её. 
«На днях ко мне обратилась жительница Щёлкова. В её доме отопительный сезон так и не начался. Управляющая компания «Паритет», которая обслуживает дом, на обращения людей не реагировала. Здание к отопительному сезону подготовлено не было, неполадки не устранены. Сразу направил депутатский запрос главе округа. Теперь, кажется, пора готовить новый, но уже в правоохранительные органы», – рассказал Толмачëв.
По его оценке, люди пришли в офис управляющей компании обсудить коммунальные проблемы, но вместо ответов получили хамство и причинение вреда здоровью и жизни человека.
«От хамства до преступления – один шаг, и на видео это показано наглядно. По линии Госдумы, партии «Единая Россия» мы возьмëм на контроль эту ситуацию, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание», – подчеркнул парламентарий.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, у пострадавшей, по предварительным данным, сломаны обе ноги. Установление всех обстоятельств ЧП контролирует Щёлковская городская прокуратура. 

Читайте также:

Прокуратура занялась инцидентом с сотрудницей УК, переехавшей девушку в Щёлкове

Сотрудница УК «Паритет» из Щёлково переехала местную жительницу на своей Audi

У девушки, которую в Подмосковье переехала сотрудница УК, сломаны обе ноги


 
#щёлково
#управляющая компания
#чп
#подмосковье
#московская область
#госдума
#депутат
Читайте нас в
Восемь лет колонии грозит сотруднице УК, переехавшей девушку в Щёлкове
17 октября 2023, 18:01

Фото: iStock/OlFedv

Девушке, которая переехала на автомобиле женщину в Щелкове, может грозить до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Выяснилось, что 25-летняя девушка является сотрудницей группы компаний «Основа». Данная организация курирует работу УК в Щелкове, в том числе и «Паритет», к которой местные жители имеют множество претензий.

Ранее сообщалось, что сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова сбила и переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Люди были недовольны отсутствием отопления в домах и состоянием подвалов. Бампером автомобиля сотрудница УК задела одну из протестующих, сбила её и переехала.

В настоящее время девушке еще не предъявили обвинение, при этом уголовное дело возбуждено по факту наезда на человека. Сейчас она находится в отделении полиции. С ней работают следователи.

Читайте также:

Прокуратура занялась инцидентом с сотрудницей УК, переехавшей девушку в Щёлкове

У девушки, которую в Подмосковье переехала сотрудница УК, сломаны обе ноги

«Я её вообще не заметила»: сотрудница УК, которая переехала девушку, не признала вину
#уголовное прокуратура
#следователи
#ук
#обвинение
Читайте нас в
Высокопоставленный командир ХАМАС погиб при израильском ударе по Газе
Высокопоставленный командир ХАМАС Нофаль погиб при израильском ударе по Газе
17 октября 2023, 17:52

Фото: iStock/Soumen Hazra

Высокопоставленный командир движения ХАМАС Айман Нофаль погиб в результате израильского удара по лагерю в секторе Газа. С таким заявлением выступили представители движения ХАМАС.
Сообщается, что Нофаль был членом военного совета бригад «Аль-Кассам», которые являются военным крылом движения, и командиром подразделения «Аль-Вуста». 

Ранее Армия Израиля заявила, что в секторе Газа в Хан-Юнисе ликвидирован глава общей разведки ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в секторе Газа

СМИ: Израиль снова обстрелял фосфорными боеприпасами юг Ливана

Глава разведки Изариля взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС
#операция
#израиль
#армия
#министр
#смерть
Читайте нас в
В Нижнем Новгороде снегопад привёл к коллапсу на дорогах, погиб человек
17 октября 2023, 17:52

Фото: istockphoto/Kichigin

В Нижнем Новгороде 17 октября начались сильная метель и снегопад, из-за которых на дорогах происходят аварии.
В аварии, которая произошла рядом с поворотом на село Чернуха в Арзамасском районе, погиб человек.  
 
На трассе столкнулись сразу же несколько грузовиков. Одна из газелей от удара загорелась.
 
Из-за внезапной стихии возникли проблемы с движением поездов. Задержали составы. Также зафиксированы падения деревьев на контактные провода рядом с некоторыми станциями.

Ранее сообщалось, что в Москве на Соловьином проезде произошло серьезное ДТП, При столкновении автомобили загорелись, погибли два человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

Читайте также:

На юго-западе Москвы в страшном ДТП погибли два человека

В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных

В Москве погиб 33-летний циркач Шанин
#дтп
#авария
#нижний новгород
Читайте нас в
На Урале ищут владельца кафе «Ромашка», который изнасиловал шваброй гостя
17 октября 2023, 17:39

Фото: iStock/blinow61

Владелец кафе в Новоуральске Свердловской области, которого подозревают в изнасиловании шваброй одного из посетителей заведения, объявлен в розыск. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Он пояснил, что подозреваемый уже и ранее был замешан в преступлениях.

«В его криминальной биографии, по предварительным сведениям, есть эпизоды, связанные с совершением в отношении девушек преступлений сексуального характера прямо в здании кафе, хозяином которого он является, а также с незаконным лишением свободы», - рассказал Горелых.

Он уточнил, что данные случаи произошли в 2000 и в 2010 годах. Он также уточнил, что в сентябре 2011 года он освободился из мест лишения свободы. Сейчас в ег квартире проведены обыски, изъяты вещдоки, а также видеозаписи с камер наблюдения.

Напомним, происшествие случилось еще 7 октября, однако, известно о нём стало только 16 числа. Бывший директор кафе «Ромашка» в городе Новоуральск вместе с другом избили посетителя заведения, а затем сняли с него штаны и изнасиловали шваброй. Отмечается, что подозреваемый уже был судим и вышёл из колонии в 2011 году.

Читайте также:

Бомж из Узбекистана устроил охоту на четвероклассницу в Москве

В Казахстане мужчина изнасиловал трехлетних двойняшек: мать и бабушка знали, но молчали

В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных
#происшествие
#кафе
#мать
#данные
#мужчина
Читайте нас в
В Ижевске школьник исполосовал одноклассника ножом во время урока
СК: В Ижевске школьник нанес три ножевых ранения однокласснику во время урока
17 октября 2023, 17:28

Фото: iStock/Michael Nesterov

Восьмиклассник из Ижевска трижды полоснул ножом одноклассника прямо во время урока, об этом сообщает Следственный комитет по Удмуртии.
Как отметили в СК, потерпевший мальчик госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, в настоящий момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранители допрашивают очевидцев происшествия, при этом, где сейчас находится нападавший - не уточняется. 

Ранее ученик 4 класса школы в Щербинке пронес в школу нож. По словам родителей школьников, мальчик регулярно срывает уроки и нападает на одноклассников. Семья школьника и администрация считают, что проблема раздута, и взрослые травят ребёнка.

Читайте также: 

У девушки, которую в Подмосковье переехала сотрудница УК, сломаны обе ноги

СК завел дело после избиения и изнасилования шваброй в свердловском кафе

ФСБ задержала жителя Орла, совершившего несколько диверсий по заданию СБУ
#школа
#нож
#госпитализация
#ученики
#следственный комитет
Читайте нас в
Достижения.рф