В Палестине раскрыли количество погибших с начала эскалации конфликта

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С 7 октября в секторе Газа погибли около трех тысяч человек, сообщили в Минздраве Палестины.
В результате израильских ударов по Газе, около трех тысяч человек погибли, еще 12,5 тысяч пострадали, большинство из них находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
Вчера представитель отделения министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что под завалами разрушенных в результате ударов Израиля домов могут находиться более тысячи человек. При этом, около 500 пропавших являются несовершеннолетними.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что число погибших россиян при атаке ХАМАС на Израиль выросло до 16, еще девять человек числятся пропавшими без вести.
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Вчера представитель отделения министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что под завалами разрушенных в результате ударов Израиля домов могут находиться более тысячи человек. При этом, около 500 пропавших являются несовершеннолетними.
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Евгения Парфентьева