В Палестине заявили об израильском обстреле рынка в Газе, есть погибшие

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МВД Палестины сообщило об израильском обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа, есть погибшие и пострадавшие.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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