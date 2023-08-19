В Парголово из окна 20 этажа выпала 8-летняя девочка

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга погибла 8-летняя девочка.
В ночь на субботу, 19 августа, из окна 20 этажа многоэтажки на улице Архитектора Белова в посёлке Парголово выпала 8-летняя девочка.
«Форпост» пишет, что в 00:49 в дежурную часть обратился отец третьеклассницы. Полицейские выяснили, что накануне происшествия родители уложили детей спать на кухне.
По факту произошедшего началась проверка.
Ранее в Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой.
Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Халилова. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше. В результате долгих переговоров с девочкой постарше, которая боялась впускать незнакомых в квартиру, сотрудникам полиции удалось спасти малышку.
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«Форпост» пишет, что в 00:49 в дежурную часть обратился отец третьеклассницы. Полицейские выяснили, что накануне происшествия родители уложили детей спать на кухне.
Ранее в Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой.
Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Халилова. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше. В результате долгих переговоров с девочкой постарше, которая боялась впускать незнакомых в квартиру, сотрудникам полиции удалось спасти малышку.
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Мария Фирсова