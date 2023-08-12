В Париже эвакуируют посетителей Эйфелевой башни из-за сообщений о минировании

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Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об заявили в Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).
Ранее сообщалось, что были эвакуированы посетители торгового центра Метрополис в Москве из-за оповещения о чрезвычайной ситуации. А за несколько дней до этого эвакуировали посетителей Останкинской башни из-за угрозы взрыва. Однако позже выяснилось, что сообщения оказались фейковыми.
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Анастасия Чинкова