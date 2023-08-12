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В Париже эвакуируют посетителей Эйфелевой башни из-за сообщений о минировании

12 августа 2023, 17:39

Фото: iStock/Boarding1Now

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об заявили в Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).

Там сообщили, что подобные ситуации на достопримечательности Парижа происходят нечасто, но порядок действий урегулирован. На месте работают сапёры и полицейские, все посетители эвакуированы.

Ранее сообщалось, что были эвакуированы посетители торгового центра Метрополис в Москве из-за оповещения о чрезвычайной ситуации. А за несколько дней до этого эвакуировали посетителей Останкинской башни из-за угрозы взрыва. Однако позже выяснилось, что сообщения оказались фейковыми.

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Сообщение о минировании Останкинской башни оказалось фейком
#париж
#эвакуация
#полицейские
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В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
12 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/NatureNow

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона заявил, что на подлёте к городу, в Шебекинском городском округе, был сбит украинский БПЛА. Уточняется, что о происшествиях на земле информация не поступала.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива в Крыму. В связи с этим дважды перекрывался Крымский мост, из-за чего теперь на нём наблюдается многокилометровая пробка из почти 1300 автомобилей.

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#белгород
#беспилотник
#пво
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Аксёнов: Системы ПВО сбили ещё одну ракету на подлёте к Крымскому мосту
12 августа 2023, 15:46

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Российские системы ПВО сбили ещё одну украинскую ракету в районе Крымского моста. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Уточняется, что ракету сбили в 500 метрах от пробки, которая стоит на закрытом Крымском мосту.

Над мостом выпущена дымовая завеса, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что силы ПВО предотвратили попытку атаки на Крымский мост, сбив украинскую ракету С-200. После этого мост возобновил работу, но позднее снова закрылся из-за новой атаки.

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#пво
#крымский мост
#ракета
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В Калининградской области потерпел крушение самолёт Су-30, экипаж погиб
12 августа 2023, 14:54

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В Калининградской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Об этом журналистам сообщили в Западном военном округе (ЗВО).
Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Уточняется, что самолёт не был снаряжён боекомплектом.

Ранее сообщалось, что на Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8. Число погибших достигло шести человек. Причиной крушения стали электропровода, за которые вертолёт зацепился хвостом во время разворота.

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#крушение
#самолет
#калининград
#погибшие
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ПВО сбили над Керченским проливом две украинские ракеты
12 августа 2023, 13:42

Фото: iStock/Alexyz3d

В районе Керченского пролива сбиты ракеты ВСУ, при этом Крымский мост не получил повреждений. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Уточняется, что силами ПВО были сбиты две украинские ракеты в районе Крымского моста. Само сооружение не пострадало, однако движение по нему временно приостановлено.

Кроме того, очевидцы наблюдали дымовую завесу, которую поставили специальные службы, чтобы дезориентировать вражеские ракеты.

В настоящее время дым испарился, движение по мосту скоро возобновится.

Ранее очевидцы сообщали о взрывах над Крымом и работе ПВО. Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информирования населения.

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#пво
#ракета
#крым
#крымский мост
#керчь
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В Москве госпитализировали артиста цирка Андрея Николаева
12 августа 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Л. Нерео

В Москве госпитализировали клоуна «Андрюшу» Андрея Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
85-летний артист цирка был доставлен в городскую больницу имени Мухина 11 августа. У него обнаружили острую стадию механической желтухи. Уточняется, что Николаев отказывается лечить эту болезнь, несмотря на тяжёлые последствия, которые она может вызвать.

Кроме того, врачи диагностировали у артиста коронавирус.

В настоящее время Николаев находится под присмотром врачей, которые требуют от артиста согласия на проведение хирургического вмешательства, иначе у него может отказать печень.

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#госпитализация
#артист
#цирк
#москва
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При взрыве газа в Дербенте сильно пострадал 14-летний подросток
12 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/DarthArt

Из-за взрыва газа в частном жилом доме в Дербенте 14-летний подросток получил ожоги 95% поверхности тела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.
Ребёнка экстренно госпитализировали, он находится в тяжёлом состоянии с аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, в тяжёлом состоянии находится и мать мальчика. У неё наблюдается 90% поражение кожи.

Также среди пострадавших – мужчина с 60% ожогами кожи и двое детей, получивших менее серьёзные травмы. Уточняется, что детей уже выписали из больницы.

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#взрыв бытового газа
#пострадавшие
#подросток
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Польские военные предотвратили пересечение границы сотнями мигрантов из Белоруссии
12 августа 2023, 12:51

Фото: iStock/Stadtratte

Польские военные предотвратили прорыв нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба пограничной стражи Польши.
Уточняется, что пограничникам из Польши пришлось использовать водомёты для предотвращения проникновения в страну мигрантов.

В сообщении сказано, что группа людей, желающих пересечь белорусско-польскую границу, была настроена агрессивно, они имели ножи и бросались камнями.

Всего за сутки были пресечены сотни попыток пересечения границы. В общей сложности 105 граждан Конго и Эритреи через Белоруссию пытались попасть на территорию Польши.

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#польша
#белоруссия
#граница
#мигранты
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В Петербурге арестовали гражданина Узбекистана, который пытался поджечь военкомат
12 августа 2023, 12:26

Фото: iStock/Sinenkiy

В Санкт-Петербурге заключили под стражу мужчину, которого задержали с бутылкой, наполненной горючей смесью, у военкомата. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Уточняется, что суд арестовал 24-летнего гражданина Узбекистана до 9 октября 2023 года.

В пресс-службе отметили, что мужчина действовал по указанию неизвестных лиц. Вечером 10 августа он предпринял попытку поджога военкомата в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Однако ему не удалось этого сделать из-за вовремя подоспевших сотрудников полиции.

Обвинение в отношении арестованного ещё не выдвинуто.

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#суд
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Российский турист погиб из-за камнепада в Кабардино-Балкарии
12 августа 2023, 08:30

Фото: istockphoto/mikolajn

В субботу, 12 августа, в Черекском районе Кабардино-Балкарии в районе одного из отрогов Кавказа произошел обвал. Стихийное обрушение горных пород унесло жизнь одного из участников группы туристов и альпинистов.
Информация об  инциденте поступила в дежурную службу МЧС около шести часов утра. В сообщении говорилось, что группа туристов из альпинистского лагеря «Безенги» попала под камнепад на высоте около 3,5 тысячи метров, имеются пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, сообщают «Известия».

Позже появилась информация, что один из туристов погиб, снесенный в пропасть лавиной камней. Также травмы различной степени тяжести получили пятеро профессиональных альпинистов из другой группы, вышедшей на горный маршрут. Шестеро спасателей направляются к месту обвала. По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, решается вопрос о применении авиации.

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