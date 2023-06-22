В Париже назвали возможную причину взрыва

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Прокуратура: несоблюдение правил безопасности могло стать причиной взрыва в Париже
Прокуратура Парижа указала на то, что нарушение норм безопасности могло быть ключевой причиной взрыва в здании, расположенном в 5-м округе города. Сообщение поступило от телеканала BFM TV, который сослался на заявление прокурора столицы Франции Лоры Бекко.
Она также упомянула, что недосмотр со стороны определенных лиц могло также способствовать происшествию. Бекко подчеркнула, что в рамках расследования будут проанализированы данные с камер видеонаблюдения. Кроме того, прокуратура намерена опираться на свидетельские показания пострадавших.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, а также загорелись соседние дома. На месте происшествия работают экстренные службы.
Она также упомянула, что недосмотр со стороны определенных лиц могло также способствовать происшествию. Бекко подчеркнула, что в рамках расследования будут проанализированы данные с камер видеонаблюдения. Кроме того, прокуратура намерена опираться на свидетельские показания пострадавших.
Артем Кузьмин