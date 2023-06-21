В Париже произошел мощный взрыв

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В старейшем районе Парижа произошел взрыв
В старейшем района Парижа — Пятом округе прогремел взрыв, сообщает Telegram канал SHOT. Согласно данным местных СМИ, в здании на улице Сен-Жак взорвался газ.
Сообщается, что обрушились фасады нескольких зданий, а также загорелись соседние дома. На месте происшествия работают экстренные службы.
По предварительной информации, один человек получил ранения.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что на Тамбовском пороховом заводе произошёл взрыв.
Сообщается, что обрушились фасады нескольких зданий, а также загорелись соседние дома. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что на Тамбовском пороховом заводе произошёл взрыв.
Екатерина Коршунова