В парке Москвы нашли тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями

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Мальчик с ножевыми ранениями найден мертвым в парке в районе Каширского шоссе в Москве.
На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
По информации ведомства, 11-летнему подростку были нанесены ножевые ранения. Тело убитого было обнаружено в колодце. Что именно стало причиной смерти несовершеннолетнего, в настоящее время выясняется.
Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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По информации ведомства, 11-летнему подростку были нанесены ножевые ранения. Тело убитого было обнаружено в колодце. Что именно стало причиной смерти несовершеннолетнего, в настоящее время выясняется.
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Анастасия Крестьянова