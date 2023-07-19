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В парке Москвы нашли тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями

19 июля 2023, 20:37

Фото: iStock/Sinicakover

Мальчик с ножевыми ранениями найден мертвым в парке в районе Каширского шоссе в Москве.
На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По информации ведомства, 11-летнему подростку были нанесены ножевые ранения. Тело убитого было обнаружено в колодце. Что именно стало причиной смерти несовершеннолетнего, в настоящее время выясняется.


Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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#Москва
#труп
#несовершеннолетний
#парк
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Подмосковные спасатели освободили застрявшего в стене дома котёнка
19 июля 2023, 20:30

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса извлекли котёнка, зажатого между стеной и обшивкой дома. Инцидент произошел в посёлке Деденёво Дмитровского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила хозяйка частного дома. Женщина несколько дней слышала за стеной жалобный писк, но не могла сама вызволить животное.
 
Прибывшие на вызов работники противопожарно-спасательной службы разобрали часть стены с помощью бензопилы и слесарного инструмента и извлекли из ниши серого котёнка. Спасатели установили, что животное оказалось за обшивкой, упав с чердака. 
 
Специалисты передали котёнка 76-летней хозяйке усадьбы, которая накормила его и забрала себе.

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#спасение
#кошки
#безопасность
#Деденёво
#Московская область
#Подмосковье
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У Мавзолея Ленина выстроилась длинная очередь после попытки его поджога
19 июля 2023, 18:22

Фото: iStock/jptinoco

После попытки поджога Мавзолея Ленина к нему выстроилась очередь из посетителей. Об этом сообщает NEWS.ru.
News.ru уточняет, что у Мавзолея стоит сотрудник Росгвардии, за которым выстроилась длинная очередь из желающих увидеть вождя.

Вечером 17 июня 37-летний уроженец Читы Константин Старчуков забросил бутылку с зажигательной смесью за ограждение Мавзолея, после чего произошло возгорание.

Также он пытался противодействовать полицейским. В итоге нарушителя порядка арестовали и обвинили по статье Уголовного кодекса РФ за совершение хулиганства.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Казани задержан сторонник террористической организации, который планировал поджечь с помощью керосина полигон Казанского высшего танкового командного училища.

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#мавзолей
#поджог
#арест
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На пляже в Дзержинском ротвейлер разорвал ребёнку руку
19 июля 2023, 16:25

Фото: Фотобанк МО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по уголовному делу о нападении собаки на ребёнка в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В программе федерального телеканала сообщалось, что в городе Дзержинском Московской области собака породы ротвейлер напала на четырёхлетнего мальчика и укусила его за руку. Глава ведомства дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении. 
О том, что ротвейлер напал на ребёнка на пляже в Дзержинском, сообщил телеканал НТВ. Мальчик в это время пробегал мимо собаки. Отец ребёнка рассказал, что животное было на длинном поводке.
 
При этом хозяйка утверждает, что пёс был в наморднике и просто поцарапал ребёнка лапой. Очевидцы говорят, что намордник на собаке был, но она сама сняла его.
 
Первую помощь до приезда скорой помощи мальчику оказали сотрудники расположенной на пляже развлекательной зоны. Затем в больнице мальчику наложили швы.
 
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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#Московская область
#Подмосковье
#Дзержинский
#пляж
#ребёнок
#собака
#СКР
#Александр Бастрыкин
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В Москве арестовали подростков, избивших мужчину в Парке Горького
19 июля 2023, 15:55

Фото: iStock/andreonegin

В Москве задержаны подростки, один из которых ударил ногой в голову мужчину, сидящего на скамейке в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Из сообщения следует, что 12 июня в Парке Горького несколько подростков подошла к мужчине, сидящем на лавочке, а один из них ударил его ногой в голову, после чего пострадавший потерял сознание.

«Сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения», - говорится в сообщении.

Задержанными оказались подростки 2006 и 2007 годов рождения. Все они жители Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#Москва
#подростки
#избиение
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Массовых отключений электричества из-за непогоды в Подмосковье нет
19 июля 2023, 14:15

Фото: Минэнерго МО

Массовых отключения электричества из-за непогоды в Московской области нет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики региона. Там отметили, что энергетики работают в обычном режиме.
«В отдельных населённых пунктах оперативно устраняются кратковременные технологические нарушения электроснабжения. Время восстановительных работ не превышает двух часов. Большинство 
потребителей во время работ подключены по резервной схеме электроснабжения», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС информировали, что в регионе из-за непогоды упало 27 деревьев, повреждено восемь машин в шести муниципальных образованиях.

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#Александр Самарин
#Минэнерго МО
#непогода
#дождь
#гроза
#электричество
#Московская область
#Подмосковье
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В Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки
19 июля 2023, 14:02

Фото: iStock/mrohana

В городе Суровикине Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки.
Несовершеннолетний подрался с 18-летним жителем накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграмм-канале. 

В ходе конфликта, совершеннолетний применил к подростку физическую силу и ударил его в область груди. В результате, 14-летний парень получил травму не совместимую с жизнью и скончался на месте. Правоохранительные органы задержали подозреваемого и выясняют обстоятельства произошедшего, сообщило ведомство. 

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#драка
#смерть
#подросток
#Волгоградская область
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В Подмосковье из-за непогоды упало 27 деревьев
19 июля 2023, 14:00

Фото: МинЖКХ МО

27 деревьев упало в Московской области из-за непогоды. Повреждено восемь автомобилей в шести муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
По информации ведомства, электричество было отключено в 59 населённых пунктах 10 муниципалитетов. Падений широкоформатных конструкций в МЧС не зарегистрировали.

Ранее в подмосковном Минэнерго сообщало, что массовых отключений электричества из-за непогоды в Подмосковье нет. 

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#МинЖКХ МО
#непогода
#МЧС
#деревья
#автомобили
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Блогер Елена Блиновская остаётся под домашним арестом
19 июля 2023, 12:23

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Московский городской суд сохранил домашний арест блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Блогер Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на крупную сумму, не пришла на заседание Мосгорсуда. Её адвокат передал заявление о рассмотрении жалобы без участия подсудимой. В жалобе содержалась просьба о замене домашнего ареста запретом на выполнение определённых действий. Прокурор не приняла прошение, оставив прежнюю формулировку постановления.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Блиновской до 26 июля. Сама обвиняемая приняла свою вину и выплатила часть непогашенных налоговых взносов. В настоящее время она планирует выплатить оставшуюся сумму долга. Кроме того, сообщалось, что мужу Блиновской ​запрещено выполнение определённых действий, в частности использование сотовой связи и интернета.

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#суд
#арест
#налоги
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В Москве маленький ребенок получил травму при драке бабушки и няни
19 июля 2023, 11:58

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве полуторагодовалый малыш госпитализирован с черепно-мозговой травмой, которую он получил в результате драки его бабушки и няни. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, родители полуторагодовалого мальчика попросили присмотреть за малышом свою 21-летнюю подругу и 43-летнюю бабушку.
На почве воспитания ребенка между женщинами возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой они каким-то образом задели ребенка. Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

При этом дерущихся няню и бабушку смогли успокоить только прибывшие на место сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.

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#ребенок
#драка
#травма
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