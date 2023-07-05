В парке Орехово-Зуева при обрушении аттракциона пострадали две девочки

Фото: прокуратура МО
В городе Орехово-Зуево в городском парке на одном из детских аттракционов обрушилась одна из кабинок. Пострадали две пятнадцатилетние девочки. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Согласно сообщению, 5 июля в городском парке в Орехово-Зуеве на аттракционе «Веселая волна» отвалилась одна кабинка.
Сотрудники прокуратуры муниципалитета устанавливают причины и обстоятельства ЧП. Также будет дана оценка соблюдениям требований безопасности детского аттракциона. По факту произошедшего следственный комитет также возбудил уголовное дело.
Читайте также:
В подмосковных парках открываются новые аттракционы
Дети пострадали на американских горках в парке Новосибирска
Сильный ветер унёс надувной шар с ребёнком внутри в Великобритании
«В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили две 15-летние девушки, которые впоследствии госпитализированы в медицинское учреждение», - говорится в сообщении ведомства.
Читайте также:
В подмосковных парках открываются новые аттракционы
Дети пострадали на американских горках в парке Новосибирска
Сильный ветер унёс надувной шар с ребёнком внутри в Великобритании
Элина Позднякова