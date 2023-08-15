В парке «Зарядье» в Москве заявили об угрозе взрыва

Фото: iStock/Stanislav Sablin
В столичном парке «Зарядье» объявлена эвакуация, сообщает Telegram-канал SHOT.
Людей экстренно выводят из парка из-за сообщения об угрозе взрыва.
По информации СМИ, сообщение поступило на почту администрации парка. В нем сказано, что если 18-летнему рэперу Елисею не переведут 666 тысяч рублей – парк взлетит на воздух.
Сообщение с угрозой находится на проверке правоохранительных служб.
Напомним, причиной взрыва в московском ЖК «Лайнер» стал холодильник. Сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину.По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров.
Читайте также:
Сотрудники московского автосервиса обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к авто
На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком во время похода
Глав СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на вожатую, которая оскорбляла детей в лагере Крыма
По информации СМИ, сообщение поступило на почту администрации парка. В нем сказано, что если 18-летнему рэперу Елисею не переведут 666 тысяч рублей – парк взлетит на воздух.
Напомним, причиной взрыва в московском ЖК «Лайнер» стал холодильник. Сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину.По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров.
Читайте также:
Сотрудники московского автосервиса обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к авто
На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком во время похода
Глав СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на вожатую, которая оскорбляла детей в лагере Крыма
Евгения Парфентьева