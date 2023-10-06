В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки на 600 кв. м

Фото: Фотобанк Московской области
В Пензе в условиях плотной застройки сгорели два дома на площади 600 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло на улице 2-я Офицерская. Сообщение об этом поступило спасателям в 19:43.
Пожар удалось ликвидировать на площади 600 кв.м. Предварительно, пострадавших нет.
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«Открытым огнем горели два домовладения и мансарда, существовала угроза соседним домам. В данном районе очень плотная застройка, противопожарные разрывы не более двух метров», — уточнили в ведомстве.
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Диана Аванесян