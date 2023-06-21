В Пензе задержали мужчину, который передавал СБУ данные о ВС РФ

Фото: iStock/choochart choochaikupt
Против жителя Пензы возбудили уголовное дело за государственную измену
В Пензе задержали 39-летнего мужчину, который передавал данные о российских военных в Службу безопасности Украины, сообщает Telegram канал SHOT.
В 2022 году россиянин передавал киевскому режиму информацию о ВС РФ через социальные сети. Ранее его уже судили за заведомо ложный донос и угрозы представителю власти.
Теперь против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Федеральная служба безопасности РФ задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые готовили теракт в отношении властей Запорожской области.
В 2022 году россиянин передавал киевскому режиму информацию о ВС РФ через социальные сети. Ранее его уже судили за заведомо ложный донос и угрозы представителю власти.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Федеральная служба безопасности РФ задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые готовили теракт в отношении властей Запорожской области.
Евгения Парфентьева