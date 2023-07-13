В пензенском селе Средняя Елюзань число заразившихся корью выросло до 64

Фото: iStock/Singjai20
Количество заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло до 64 человек. Об этом сообщает областной минздрав.
Отмечается, что случаи кори обнаружены в Пензе и трех райцентрах Кузнецке, Неверкино и Шемышейке.
Напомним, с начала июля в селе Средняя Елюзань Пензенской области за последние пять дней выявили 18 случаев заражения корью. Все пациенты заявили об отсутствии прививки от кори.
Из-за напряжённой эпидемиологической ситуации в населённом пункте объявили масочный режим и ввели ограничение на проведение массовых мероприятий для стабилизации обстановки.
Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Маленькие дети подвержены высокому риску заболеть с серьезными осложнениями.
Читайте также:
Перечислены главные симптомы кори у детей
Бывший главный санитарный врач РФ Онищенко о кори: «Нет эпидемии никакой! Не надо стращать население»
В селе Пензенской области выявили 18 случаев заражения корью
Напомним, с начала июля в селе Средняя Елюзань Пензенской области за последние пять дней выявили 18 случаев заражения корью. Все пациенты заявили об отсутствии прививки от кори.
Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Маленькие дети подвержены высокому риску заболеть с серьезными осложнениями.
Читайте также:
Перечислены главные симптомы кори у детей
Бывший главный санитарный врач РФ Онищенко о кори: «Нет эпидемии никакой! Не надо стращать население»
В селе Пензенской области выявили 18 случаев заражения корью
Екатерина Коршунова